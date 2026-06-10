Tráiler de Los Descendientes: Viaje al Mundo Oscuro, la nueva entrega de la saga Disney que ya tiene fecha de estreno

La nueva entrega de la franquicia de Los Descendientes, Viaje al Mundo Oscuro, estrena tráiler oficial - DISNEY+

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

Los Descendientes: Viaje al Mundo Oscuro, nueva entrega de la saga de Disney, estrena su primer tráiler oficial. La producción sobre los hijos de los icónicos protagonistas y antagonistas de los clásicos del estudio se estrenará en Disney+ el 17 de julio, aunque se podrá ver en Disney Channel un día antes.

Protagonizado por Kylie Cantrall (High School Musical) y Malia Baker (Avatar: Frontiers of Pandora), el filme también cuenta con Awkwafina (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos) poniendo voz a Chessy, el Gato.

El primer adelanto sigue los pasos de Red, la hija de la Reina de Corazones, y Chloe, la hija del Príncipe Azul, interpretadas por Cantrall y Baker, respectivamente. Ambas son arrastradas por las consecuencias del viaje en el tiempo en el que se vieron envueltas para salvar el reino de Auradon en Los descendientes: Corazón rebelde, anterior entrega del mundo de Wonderland, que vio la luz en 2024.

En una realidad alterada en la que ahora "la Reina de Corazones es buena y Cenicienta está a salvo, todo parece perfecto para Red y Chloe. Pero no se imaginan que, al cambiar el pasado, han creado a un nuevo villano: el Sombrerero. Cuando este captura a la Reina de Corazones, Red y Chloe deberán colaborar con la nueva hermana de Red, Pink; Luis, el hijo de Luisa Madrigal, y Max, el hijo del Sombrerero, para salvarla a ella y al País de las Maravillas", adelanta la sinopsis oficial.

Junto a Cantrall y Baker, retoman sus papeles Leonardo Nam interpretando a Maddox Hatter, Melanie Paxson como Hada Madrina, Paolo Montalban en el papel de Rey Encantador, Rita Ora como la Reina de Corazones y Brandy en el personaje de la Cenicienta. Además, se unen al reparto Liamani Segura como Pink, Brendon Tremblay como Max Hatter, Alexandro Byrd como Luis Madrigal y Kiara Romero como Hazel Hook, entre otros.

Los Descendientes: Viaje al Mundo Oscuro está dirigida por Kimmy Gatewood (Los Muppets: los Mayhem dan la nota), cuenta con guión de Tamara Chestna (Sneakerella: Cenicienta en zapatillas), quien también ejerce como coproductora ejecutiva, junto a Dan Frey y Ru Sommer (Los Descendientes: Corazón Rebelde). Suzanne Todd y Gary Marsh vuelven como productores ejecutivos, mientras que Kimmy Gatewood también desempeña el papel de coproductora ejecutiva.

Las nuevas secuencias musicales y de baile, que tanto caracterizan la franquicia, estarán a cargo de Emilio Dosal (Wicked, Sneakerella: Cenicienta en zapatillas), el coreógrafo ganador de un Emmy.