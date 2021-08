¿Hay escena post-créditos en Free Guy, la película de Ryan Reynolds?

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

Ryan Reynolds, el carismático actor que da vida a Deadpool, vuelve a las salas de cine con Free Guy, una alocada película de ciencia ficción ambientada dentro de un universo en el que los protagonistas son personajes de un videojuego.

El mundo que el filme presenta resulta tan vasto que muchos espectadores se han preguntado si habrá más películas que se dediquen a explorarlo y si, aunque no esté confirmado, el filme contará con alguna escena postcréditos que adelante la continuación de lo que podría aspirar a convertirse en una franquicia.

Las escenas post-créditos se han popularizado en las sagas cinematográficas, especialmente en el cine de superhéroes y de la mano de Marvel Studios, que si bien no fue el primer estudio en usar esta herramienta, sí que las ha convertido en una suerte de tradición en su universo cinematográfico (y ahora también en sus series) incluyendo una o varias secuencias extra en sus películas para dar a los espectadores un pequeño adelanto de lo que estaba por venir.

El propio Reynolds ha protagonizado dos de las secuencias postcréditos más divertidas del cine realizadas hasta la fecha dentro de las dos entregas de Deadpool. En la primera, su personaje apareció vestido como Matthew Broderick en 'Todo en un día', mientras que en la segunda viajó en el tiempo para matar a la versión de su personaje aparecida en X-Men Orígenes: Lobezno y a Ryan Reynolds antes de que rodara Green Lantern.

Sin embargo, en esta ocasión, los espectadores podrán levantarse de sus butacas sin miedo a perderse nada, ya que Free Guy no cuenta con escenas postcréditos. Esto no significa que la cinta no vaya a tener continuación, simplemente es posible que su director haya preferido darle una conclusión cerrada a la película y esperar para revelar más detalles sobre una potencial secuela.

Free Guy, dirigida por Shawn Levy, cuenta con elenco formado por nombres como Jodie Comer, Taika Waititi o Lil Rel Howery. La película ya está en cines.