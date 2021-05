Ejercito de los Muertos: Así son los salvajes 15 primeros minutos de la nueva película de zombies de Zack Snyder

MADRID, 14 May. (CulturaOcio) -

Netflix ha lanzado los primeros 15 minutos de Ejército de los Muertos (Army of the Dead) con motivo de su estreno en cines este 14 de mayo, y posteriormente el servicio de streaming el día 21. Un cuarto de hora de puro salvajismo en el que Zack Snyder recupera su cine más 'gore' al estilo de otras de sus obras como 300 o Amanecer de los muertos. El apocalipsis ha llegado a Las Vegas, y parece que no hay nada que lo detenga.

Tal y como avisa Netflix en el pie del video publicado en YouTube, tan sólo estará disponible durante 32 horas. Pero es suficiente para que los fans del cine de zombies tengan una perspectiva de hasta qué punto la película de Snyder -la primera tras su Liga de la Justicia- será desconsideradamente salvaje.

Ejército de los Muertos comienza con un convoy militar transportando una misteriosa carga hacia una base secreta -que como ya adelantó el director bien podría ser el Área 51- que, a la altura de Las Vegas, tiene un accidente con una pareja recién casada que no hace mucho caso al volante.

Aunque los soldados reciben la orden de alejarse rápidamente de la carga, del vagón de transporte emerge un gigantesco infectado, que sin detenerse ante los disparos arrasa en un abrir y cerrar de ojos a todo el pelotón.

Y ese es solo el comienzo del fin, porque tras arrancarle la mandíbula a uno de los militares, y desgarrar la garganta del último que queda con vida, ambos se levantan y siguen al 'zombie Alfa' directamente a la ciudad del pecado, donde los desprevenidos jugadores de los casinos son, literalmente, arrasados por una marabunta de muertos vivientes.

De este modo, de forma brutalmente rápida y eficiente, Snyder utiliza los primeros minutos del filme para explicar el origen de la infección, sin revelar su procedencia. Además, con la secuencia de créditos iniciales, el cineasta presenta a los principales protagonistas -entre los que destaca Dave Bautista- y el mundo apocalíptico y sin reglas al que tendrán que hacer frente.

Las Vegas ahora es la zona cero del virus, y mientras los cazas bombardean las calles, los supervivientes que han quedado atrapados en la ciudad hacen todo lo posible por seguir con vida. Y esto no ha hecho más que empezar...

Ejército de los Muertos llega a Netflix el próximo 21 de mayo.