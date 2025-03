¿Habrá Secuela De Los Caballeros Del Zodiaco (Knights Of The Zodiac: Saint Seiya)?

¿Habrá Secuela De Los Caballeros Del Zodiaco (Knights Of The Zodiac: Saint Seiya)? - SONY PICTURES

MADRID, 19 Mar. (CulturaOcio) -

Tras su discreto paso hace ya un par de años por las salas de cine, Knights of the Zodiac: Saint Seiya, la película en imagen real de Los Caballeros del Zodiaco, ha encontrado al fin el éxito en Netflix, donde se ha colocado, con permiso de Estado Eléctrico, como el filme más visto de la plataforma. Ahora, teniendo en cuenta que se trata de una saga tan mítica, no son pocos los que se preguntan... ¿Habrá secuela de Knights of the Zodiac?

Lo cierto es que, tal y como bien saben los fans del manga y el anime Saint Seiya de los años 80, la trama de la película dirigida por Tomasz Baginski tan solo abarca una pequeña parte de la historia de Los Caballeros del Zodiaco y de su protagonista, Seiya, dejando un final enormemente abierto. Algo totalmente deliberado ya que, como bien dejaron claro los responsables de esta adaptación en imagen real, su intención era crear una saga de varias películas: seis entregas, según los planes iniciales de Toei Animation.

De hecho, meses antes del estreno la compañía confirmó a través de su responsable internacional, Ikezawa Yoshi, que su intención era convertir Saint Seiya en una saga al estilo de Marvel, Harry Potter o Los juegos del hambre. "Estamos planeando seis películas como un pack", anunció. "El manga consta de 28 volúmenes. La serie de anime original tenía 140 episodios, más 30 o 40 secuelas que pertenecen al cómic original. Así que eso son casi 200 episodios. Puedes hacer muchas películas con eso", afirmó Yoshi en una entrevista a Variety.

Pero lo cierto es que los ambiciosos planes para hacer de Knights of the Zodiac un nuevo universo cinematográfico se vieron truncados desde el lanzamiento en cines de la película en Japón, donde su batacazo en taquilla fue notable. Las cifras a nivel global no superaron los 7 millones de dólares de recaudación, una cifra pírrica que sumada a la negativa recepción entre los fans y la crítica, direron al traste con la posible secuela de Los Caballeros del Zodiaco.

En su salto a imagen real en la gran pantalla Seiya siguió así, lamentablemente para los fans, el mismo camino que otro personaje legendario del anime, Goku, y como ya lo hiciera Dragon Ball: Evolution, Knights of the Zodiac se convirtió en otra adaptación fallida, un rotundo fracaso.