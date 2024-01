Guy Ritchie abandona el remake de Hércules en imagen real

MADRID, 19 Ene. (CulturaOcio) -

Disney continúa apostando por los remakes de imagen real de sus clásicos y una de las películas que volverá a la gran pantalla es Hércules. En principio iba a ser Guy Ritchie el encargado de dirigir el filme pero, aparentemente, el realizador ha dejado el proyecto.

Así lo ha revelado el insider Daniel Richtman, una información que también ha compartido The DisInsider. "Guy Ritchie no abandonó exactamente el proyecto. Simplemente está demasiado ocupado", señala el medio especializado.

Recientemente se anunció que Ritchie dirigirá Fountain of Youth, película original de Apple. Escrita por James Vanderbilt, la producción contará con John Krasinski y Natalie Portman como protagonistas. Cabe destacar que Ritchie dirigió en 2019 el remake de Aladdin y no descarta rodar una secuela, por lo que podría centrarse en este proyecto de Disney en lugar de Hércules.

"Me gustaría mucho. No puedo expresar cuánto disfruté esa experiencia. Fue una gran experiencia", dijo el cineasta a Collider sobre Aladdin 2. "Todo ese asunto de Disney, como puedes imaginar, es un equipo muy profesional. Desde esa perspectiva, fue muy divertido. Me gustaría mucho, esperaremos y veremos. Hemos estado analizando algunas ideas desde hace algún tiempo, pero sería fantástico hacerlo, sería fantástico volver", añadió.

Por el momento, no se ha publicado la sinopsis oficial del remake. La película original de animación sigue a Hércules, un semidiós criado entre los mortales que debe aprender a convertirse en un héroe para recuperar su divinidad y su lugar en el Monte Olimpo, mientras se enfrenta al malvado Hades.

Aún no hay ningún actor vinculado oficialmente al reparto, pero el año pasado surgieron rumores que apuntaban que Taron Egerton y Ariana Grande protagonizarían la cinta. Los artistas darían vida a Hércules y Megara, respectivamente.