Los Gucci acusan a Ridley Scott de "insultar su marca" y él responde: "Habéis sido jodidamente afortunados"

El 26 de noviembre llegó a los cines La casa Gucci, cinta de Ridley Scott que relata los entresijos del asesinato de Maurizio Gucci. Parece que la película no ha convencido a la familia del diseñador, que ha lanzado un comunicado cargando duramente contra el filme del veterano cineasta que no ha dudado en responder también de forma más que contundente.

"La producción de la película no se molestó en consultar a los herederos antes de describir a Aldo Gucci y a los miembros de la familia Gucci como matones, ignorantes e insensibles al mundo que los rodea. Esto es extremadamente doloroso desde un punto de vista humano y un insulto al legado sobre el que se construye la marca hoy", señaló la familia en un comunicado recogido por Variety.

Los herederos tachan la reconstrucción del asesinato de Maurizio como "cuestionable" y aseguran que la cinta es "indulgente" respecto a la representación de Patrizia Reggiani, quien contrató a un sicario para matar a Maurizio. Según el comunicado, el personaje de Lady Gaga es retratado "como una víctima que intentaba sobrevivir en una cultura corporativa masculina y machista".

"Esto no podría estar más lejos de la realidad. Además, a lo largo de sus 70 años de historia durante los cuales fue una empresa familiar, Gucci fue una empresa inclusiva. De hecho, precisamente en la década de 1980, el contexto histórico en el que se desarrolla la película, las mujeres ocupaban varios puestos importantes: ya fueran miembros de la familia o ajenos a ella, entre ellos se encontraba la presidenta de Gucci América, la directora de Relaciones Públicas Globales y Comunicación y un miembro de la junta directiva de Gucci América", añade el texto, que asegura que la familia Gucci "no merece ser molestada para lanzar una película que no es veraz y que no hace justicia a sus protagonistas".

SCOTT RESPONDE

Ante este comunicado, Ridley Scott no ha dudado en contestar a los Gucci. "Las personas que nos escribieron de la familia desde el principio nos insultaron de forma alarmante, diciendo que Al Pacino no representaba físicamente a Aldo Gucci de ninguna forma. Y sin embargo, francamente, ¿cómo podrían estar mejor representados que por Al Pacino? Probablemente tenemos a los mejores actores del mundo, habéis sido jodidamente afortunados", declaró a Total Film.

Cabe destacar que Patrizia Gucci también criticó la caracterización de Jared Leto, quien encarna a Paolo Gucci. "Ciertamente en los dos primeros actos no hay mucha información sobre Paolo, pero hay fotos de Paolo y así es exactamente como luce. Encontramos las fotos y Jared se vistió como se vestía Paolo. No hay mucho material de Paolo hablando en cámara. Y eso tenía que ser, hasta cierto punto, imaginado, pero claramente Paolo era un hombre muy colorido y extravagante", explicó el cineasta. "La extravagancia de Paolo fue capturada muy bien. ¿Y cómo puede ser eso ofensivo?", se preguntó.