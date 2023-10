Grandeza y tribulación en el intenso tráiler de Maestro: "Si nada te inspira no puedes hacer música"

Archivo - Oda al arte y la vida en el tráiler oficial de Maestro: "si nada te inspira no puedes hacer música"

Archivo - Oda al arte y la vida en el tráiler oficial de Maestro: "si nada te inspira no puedes hacer música" - NETFLIX - Archivo

MADRID, 25 Oct. (CulturaOcio) -

Maestro, el biopic sobre el director de orquesta Leonard Bernstein dirigido y protagonizado por Bradley Cooper llegará a cines seleccionados el 6 de diciembre y a Netflix el 20 del mismo mes. Y de cara al estreno, la plataforma ha lanzado el tráiler oficial en el que una sucesión de intensas imágenes ya sugiere el tono emotivo del filme, con un personaje principal que navega entre su grandeza y sus propios demonios.

"Si el verano no te inspira, nada te inspira. Y, si nada te inspira, no puedes hacer música", comienza Bernstein en el tráiler, que acaba con esas mismas palabras pronunciadas por su mujer. La película repasa la vida del aclamado compositor del musical West Side Story o la BSO de La ley del silencio y en especial su complicada relación con su esposa, Felicia Montealegre Cohn Bernstein a la que da vida Carey Mulligan.

"La música hace que me agarre a la vida", dice Bernstein en el adelanto, en el que aparece numerosas veces arrebatado por la pasión de dirigir. No obstante, junto a escenas de parques luminosos y glamourosas salas llenas de gente algunas imágenes y frases dan a entender el lado oscuro de la vida del artista. "Adoro tanto a la gente que me cuesta mucho estar solo", declara el compositor.

El largometraje está narrado en varias líneas temporales, como el tráiler deja ver alternando imágenes de la juventud de los protagonistas, en blanco y negro; con las del matrimonio a una edad más avanzada, ya en color. Desde el momento en que Leonard y Felicia se conocen, con esa significativa mirada de él, el adelanto muestra retazos de la relación de la pareja a través de los años, aludiendo también a la homosexualidad de Bernstein.

Maestro es el segundo trabajo de Cooper como director y actor protagonista tras Ha nacido una estrella. El biopic cuenta con Steven Spielberg y Martin Scorsese como productores. Carey Mulligan, Matt Bomer, Maya Hawke y Sarah Silverman son algunos de los nombres que completan el reparto junto a Cooper.