Archivo - El gran cabrón, la nueva película de Eduardo Casanova, seleccionada para el mercado de la Berlinale - ATILANO GARCIA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 12 Ene. (CulturaOcio) -

El gran cabrón, la próxima película de Eduardo Casanova, ha sido seleccionada para participar en la próxima edición del Mercado de Coproducción de la Berlinale. Así, la cinta se convierte en uno de los 35 proyectos que formarán parte de esta iniciativa, que tiene como objetivo facilitar su coproducción y financiación.

El filme, escrito y dirigido por Casanova, ha sido elegido de entre más de 390 solicitudes, de las cuales han sido seleccionados proyectos de 27 países diferentes. El cineasta regresa así a la Berlinale, cuya 76.º edición se celebrará entre el 12 y el 22 de febrero, tras su paso por el festival en 2017 para presentar su película Pieles.

En esta ocasión, Casanova llega al Mercado de coproducción de la Berlinale (EFM) acompañado de la productora María Soler, responsable de títulos que abordan la lucha social y los valores LGBTQ+, como Miss Carbón, dirigida por Agustina Macri, o A una isla de ti, la próxima película de Alexis Morante.

El proyecto más reciente de Casanova, la miniserie Silencio, que ya está disponible en Movistar Plus+, ha sido presentada en los festivales de Locarno, Austin y Sitges.

En palabras del cineasta, "El gran cabrón lleva muchos años gestándose y, sin duda, este es el momento social y personal idóneo para ponerlo en pie". "Es un proyecto que solo podía desarrollarse con una productora con la que compartiese exactamente el mismo lenguaje creativo, y eso es algo que me ha sucedido con Maria Soler y Morena Films", asegura.

Por su parte, Soler apunta: "Para mí es un honor acompañar en su nuevo proyecto a Eduardo Casanova, una de las voces más singulares y prometedoras de nuestra generación. Como productora, es un privilegio trabajar con un director que entiende el cine como un espacio de riesgo, libertad y discurso".

"En un pequeño pueblo anclado en la represión y la superstición, donde el entorno rural marca la forma de vivir de sus habitantes, una cabra negra convierte las fiestas locales en un oscuro sacrificio", reza la escueta sinopsis de El gran cabrón.

El filme está producida por Morena Films, que cuenta con títulos a sus espadas como Campeones de Javier Fesser, Cerdita de Carlota Pereda o Todos lo saben, de Asghar Farhadi.