Globos de Oro 2021: Lista completa de nominados a los Golden Globes

MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -

Este domingo 28 de febrero se celebra la 78ª. edición de los Globos de Oro, los premios que cada año entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. 'Mank' y 'El juicio de los 7 de Chicago', dos producciones de Netflix, encabezan las nominaciones en las categorías de cine mientras que otra producción de la plataforma, 'The Crown', es la favorita entre las series con seis candidaturas.

La ceremonia, marcada por las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia de coronavirus, estará conducida por Tina Fey y Amy Poehler desde dos ciudades distintas. Fey presentará en directo desde The Rainbow Room, ubicado en el Rockefeller Center de Nueva York, mientras que Poehler se quedará en el escenario habitual de los Globos de Oro, el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California.

Esta es la lista completa de nominados a los Globos de Oro 2021:

NOMINADOS EN CINE

MEJOR PELÍCULA DRAMÁTICA:

El juicio de los 7 de Chicago

El padre

Mank

Nomadland

Una joven prometedora

MEJOR PELÍCULA COMEDIA O MUSICAL:

Bora, película film secuela

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

MEJOR DIRECCIÓN:

Emerald Fennell - Una joven prometedora

David Fincher - Mank

Regina King - Una noche en Miami...

Aaron Sorkin - El juicio de los 7 de Chicago

Chloé Zhao - Nomadland

MEJOR ACTOR DRAMÁTICO:

Riz Ahmed - Sound of Metal

Chadwick Boseman - La madre del blues

Gary Oldman - Mank

Anthony Hopkins - El padre

Tahar Rahim - The Mauritanian

MEJOR ACTRIZ DRAMÁTICA:

Viola Davis - La madre del blues

Andra Day - Los Estados Unidos contra Billie Holiday

Vanessa Kirby - Fragmentos de una mujer

Frances McDormand - Nomadland

Carey Mulligan - Una joven prometedora

MEJOR ACTOR DE COMEDIA O MUSICAL:

Sacha Baron Cohen - Borat, película film secuela

James Corden - The Prom

Lin-Manuel Miranda - Hamilton

Dev Patel - La increíble historia de David Copperfield

Andy Samberg - Palm Springs

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA O MUSICAL:

Maria Bakalova - Borat, película film secuela

Michelle Pfeiffr - French Exit

Anya Taylor-Joy - Emma

Kate Hudson - Music

Rosamund Pike - I Care a Lot

MEJOR ACTOR DE REPARTO:

Sacha Baron Cohen - El juicio de los 7 de Chicago

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Jared Leto - Pequeños detalles

Bill Muray - On the Rocks

Leslie Odom Jr. - Una noche en Miami....

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:

Glenn Close - Hillbilly, una elegía rural

Olivia Colman - El padre

Jodie Foster - The Mauritanian

Amanda Seyfried - Mank

Helena Zengel - Noticias del gran mundo

MEJOR GUION:

Emerald Fennell -Una joven prometedora

Jack Fincher - Mank

Aaron Sorkin - El juicio de los 7 de Chicago

Christopher Hampton y Florian Zeller - El padre

Chloé Zhao - Nomadland

MEJOR MÚSICA ORIGINAL:

Alexandre Desplat - Cielo de medianoche

Ludwig Göransson - Tenet

James Newton Howard - Noticias del gran mundo

Trent Reznor y Atticus Ross - Mank

Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste - Soul

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL:

Fight for You - Judas and the Black Messiah

Hear My Voice - El juicio de los 7 de Chicago

Io sì - La vida por delante

Speak Now - Una noche en Miami...

Tigress and Tweed - Los Estados Unidos contra Billie Holiday

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN:

Los Croods: Una nueva era

Más allá de la Luna

Onward

Soul

Wolfwalkers

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA:

Entre nosotras (Francia)

La llorona (Guatemala)

La vida por delante (Italia)

Minari. Historia de mi familia (Estados Unidos)

Otra ronda (Dinamarca)

LISTA DE NOMINADOS EN TELEVISIÓN

MEJOR SERIE DRAMÁTICA:

Ozark

Ratched

Territorio Lovecraft

The Crown

The Mandalorian

MEJOR SERIE DE COMEDIA O MUSICAL:

Emily en París

Schitt's Creek

Ted Lasso

The Flight Attendant

The Great

MEJOR MINISERIE O TELEFILME:

Normal People

Gambito de dama

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

MEJOR ACTOR DRAMÁTICO:

Jason Bateman - Ozark

Josh O'Connor - The Crown

Bob Odenkirk - Better Call Saul

Al Pacino - Hunters

Matthew Rhys - Perry Mason

MEJOR ACTRIZ DRAMÁTICA:

Olivia Colman - The Crown

Jodie Comer - Killing Eve

Emma Corrin - The Crown

Laura Linney - Ozark

Sarah Paulson - Ratched

MEJOR ACTOR DE COMEDIA O MUSICAL:

Don Cheadle - Black Monday

Nicholas Hoult - The Great

Eugene Levy - Schitt's Creek

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Ramy Youssef - Ramy

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA O MUSICAL:

Lily Collins - Emily en París

Kaley Cuoco - The Flight Attendant

Elle Fanning - The Great

Jane Levy - La extraordinaria playlist de Zoey

Catherine O'Hara - Schitt's Creek

MEJOR ACTOR DE MINISERIE O TELEFILME:

Bryan Cranston - Your Honor

Jeff Daniels - La ley de Comey

Hugh Grant - The Undoing

Ethan Hawke - El pájaro carpintero

Mark Ruffalo - La innegable verdad

MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE O TELEFILME:

Cate Blanchett - Mrs. America

Daisy Edgar-Jones - Normal People

Shira Hass - Unorthodox

Nicole Kidman - The Undoing

Anya Taylor-Joy - Gambito de dama

MEJOR ACTOR DE REPARTO:

John Boyega - Small Axe

Brendan Gleeson - La ley de Comey

Dan Levy - Schitt's Creek

Jim Parsons - Hollywood

Donald Sutherland - The Undoing

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:

Gillian Anderson - The Crown

Helena Bonham-Carter- The Crown

Julia Garner - Ozark

Annie Murphy - Schitt's Creek

Cynthia Nixon - Ratched