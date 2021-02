A qué hora y dónde ver la gala de los Globos de Oro 2021

MADRID, 27 Feb. (CulturaOcio) -

Este domingo 28 de marzo se celebra la 78ª edición de los Globos de Oro, los premios que anualmente entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Una gala marcada por el coronavirus que presentarán Tina Fey y Amy Poehler y que, respondiendo a las especiales circunstancias derivadas de la pandemia, se celebrará en dos escenarios distintos. Fey conducirá la gala desde el Rockefeller Center de Nueva York mientras Poehler hara lo propio desde el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

La ceremonia de entrega comenzará a las 17:00 horas según el huso horario de la Costa Oeste de los Estados Unidos y tres horas más tarde, a las 20 horas, para la coste Este. Así, no será hasta las 2:00 de la madrugada del lunes 1 de marzo cuando arranque la ceremonia en España.

Los cinéfilos de Latinoamérica podrán seguir la gala desde las 19 horas del 28 de febrero si se encuentran en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México o Nicaragua; desdde las 20:00 horas si se trata de espectadores en Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá o Perú; desde las 21:00 horas si se encuentran en Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana o Venezuela; y desde las 22:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay o Uruguay.

En España, Movistar+ acogerá la emisión de la gala de la 78ª edición de los Globos de Oro. Antes, la plataforma de pago emitirá a las 00:00 horas 'La noche de los Globos de Oro', un programa presentado por Cristina Teva y Laia Portaceli, que estarán acompañadas por Alberto Rey y Elena Neira.

'La noche de los Globos de Oro 2021' se podrá ver en Movistar CineDoc&Roll (dial 31), Movistar Seriesmanía (dial 12) y #0 (dial 7). Tras este programa, a las 00:30 horas empezará 'Globos de Oro 2021: Cuenta atrás', que solo se emitirá en CineDoc&Roll y Seriesmanía. Finalmente, a las 02:00 horas, será cuando comience la esperada gala.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood concede estos premios, destinado a galardonar al mejor cine y series de televisión del año. Netflix domina los premios, tanto en cine como en televisión, con la cinta 'Mank' de Fincher y la serie 'The Crown' con seis nominaciones, respectivamente.

'Mank', 'El padre', 'Nomadland', 'Una joven prometedora' y 'El juicio de los 7 de Chicago' son las nominadas a la mejor película dramática; mientras que 'Borat, película film secuela', 'Hamilton', 'Music', 'Palm Springs' y 'The Prom' son las candidatas a la mejor película comedia o musical.

'The Crown', 'Territorio Lovecraft', 'The Mandalorian', 'Ozark' y 'Ratched' aspiran al Globo de Oro a la mejor serie dramática. 'Emily en París', 'The Flight Attendant', 'The Great', 'Schitt's Creek' y 'Ted Lasso' son las aspirantes a la mejor serie de comedia o musical; mientras que 'Normal People', 'Gambito de dama', 'Small Axe', 'The Undoing' y 'Unorthodox' son las nominadas a la mejor miniserie o telefilme.

En Movistar Seriesmanía (dial 12), Movistar CineDoc&Roll (dial 31) y #0 (dial 7):

00:00h: 'La noche de los Globos de Oro 2021'

En Movistar Seriesmanía (dial 12) y Movistar CineDoc&Roll (dial 31):

00:30h - 02:00h: 'Globos de Oro 2021: Cuenta atrás'

02:00h: Gala de entrega de premios