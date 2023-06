Genial respuesta de Russell Crowe a su meme como padre de Superman, Hércules y Kraven The Hunter

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

Russell Crowe interpretará al implacable progenitor de Sergei Kravinof en Kraven The Hunter, que llegará a los cines el próximo 6 de octubre. Y tras el primer tráiler del filme, el tercero en el que el actor da vida al padre del protagonista en una película de superhéroes, el actor se ha convertido en carne de meme. Algo a lo que ha reaccionado de la mejor forma posible, aludiendo a su trayectoria como progenitor de célebres vástagos en la gran pantalla.

No hace mucho, los seguidores del cine de superhéroes viralizaron en las redes sociales un meme de Crowe en el que el actor aparece siendo el padre de Kal-El en El hombre de acero, el del semidios Hércules en Thor: Love and Thunder y ahora, el de Sergei Kravinoff en la nueva cinta del Universo Spider-Man: Kraven The Hunter. Haciendo gala de un gran sentido del humor, el actor neozelandés ha querido responder a los fans por qué es el progenitor de tres de los más poderosos personajes que existen en los cómics.

Así, Crowe, que citó el tuit de su meme, respondió lo siguiente en su cuenta de Twitter: "Fertilidad a través del espacio y el tiempo". Los fans encontraron la respuesta del actor tan divertida que comenzaron a interactuar con él dedicándole algunas perlas realmente ingeniosas.

"Vaya nadadores más vigorosos, amigo", citó un fan del actor.

"¿Qué esperabais de Maximus Decimus Meridius? Como comandante de los Ejércitos del Norte y procedente de España, es muy probable que estos sean sus hijos. Ahora bien, si hiciera un Gladiator 2 desde su época en España hasta la batalla final, Maximus se convertiría en el mejor personaje de ficción de todos los tiempos", reza el tuit de otro internatuta.

I mean what do you expect from Maximus Decimus Meridius? As Commander of Armies of the North and hailing Spain these are highly probable sons of his. Now if he would do a Gladiator 2 from his time in Spain to the final battle Maximus would become the greatest fictional movie…