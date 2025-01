Frenético tráiler de De vuelta a la acción, el regreso de Cameron Díaz acompañada de Jamie Foxx

MADRID, 15 Ene. (CulturaOcio) -

De vuelta a la acción, la película que supondrá el regreso al cine de Cameron Díaz tras más de una década fuera de la industria, llegará a Netflix el próximo 17 de enero. A tan solo días del estreno, la plataforma ha publicado un frenético tráiler de la cinta que seguirá a una pareja de espías retirados que se verán obligados a volver a la acción para proteger a sus hijos.

El tráiler, de dos minutos de duración, arranca con Emily Cameron Díaz), Matt (Jamie Foxx) y sus hijos sorprendidos en una gasolinera por unos delincuentes. La violencia se desata cuando Matt utiliza un surtidor de gasolina como en lanzallamas, mientras Emily derriba a los enemigos. "Hace quince años, mamá y yo éramos operativos no oficiales de la CIA, pero lo dejamos para formar una familia", explica Matt a sus hijos atónitos por lo que han visto.

El peligro aumenta cuando les comunican que sus identidades han sido descubiertas. El matrimonio se verá involucrado en todo tipo de persecuciones y peleas trepidantes. Para ello, recurrirán a la madre de Emily, una veterana agente de la CIA interpretada por Glenn Close, que no dudará en ayudarles.

Sin embargo, el regreso a la acción no será tan fácil. Y es que a pesar de que siguen estando en forma durante las persecuciones, ya no son jóvenes. Eso supone que llaman la atención en ciertos lugares en los que antes no, como una discoteca, donde un joven les increpa llamándoles boomers. "Y no somos boomers, si acaso, Generación X", responde Emily después de lanzarle por encima de la barandilla.

https://www.youtube.com/watch?v=bO4HVcBqCZg

"Emily y Matt renunciaron hace años a ser espías de la CIA para formar una familia. Pero, cuando se descubre su tapadera, se ven arrastrados de nuevo al mundo del espionaje", reza la sinopsis oficial, de la película que supone el regreso de Cameron Díaz tras 10 años de retiro.

Dirigida por Seth Gordon (Cómo acabar con tu jefe), que firma también el guion junto a Brendan O'Brien (Malditos vecinos). Junto a Díaz (Los ángeles de Charlie), Foxx (Django desencadenado) y Close (La buena esposa), completan el reparto de De vuelta a la acción, Kyle Chandler (Friday Night Light), Andrew Scott (Ripley) y Jamie Demetriou (Fleabag).