FlixOlé celebra Halloween con 20 estrenos y tres colecciones dedicadas al cine de terror - FLIXOLÉ

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

FlixOlé celebra el mes del terror con el estreno de 20 películas y el lanzamiento de tres colecciones temáticas especiales para Halloween. La plataforma de streaming incorpora a su catálogo grandes clásicos del género, producciones españolas contemporáneas y títulos de culto internacionales que se irán descubriendo cada viernes del mes.

La primera colección, disponible desde el pasado 9 de octubre y titulada 'España fantástica', se ha estrenado coincidiendo con el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges. Esta selección recopila lo mejor del cine fantástico nacional desde los años 60 hasta la actualidad. Incluye obras icónicas como '¿Quién puede matar a un niño?' de Chicho Ibáñez Serrador, 'Gritos en la noche' de Jesús Franco o 'Tesis' y 'Los otros' de Alejandro Amenábar.

A partir del 16 de octubre llega el turno de 'Mi novio es un zombie', dedicada a los muertos vivientes. Los usuarios podrán disfrutar de clásicos de la Serie B y del cine italiano, además de producciones españolas. Destacan títulos internacionales referentes del subgénero como 'Yo anduve con un zombie' de Jacques Tourneur o 'Miedo en la ciudad de los muertos vivientes' de Lucio Fulci.

LA NOCHE MÁS FREAK DE HALLOWEEN SE VIVE EN FLIXOLÉ

En vísperas de Halloween, el 30 de octubre, la plataforma presentará 'La noche más freak' para los amantes de las propuestas más extravagantes. Esta recopilación reunirá las películas de terror y fantasía más extrañas e inclasificables del catálogo. Será la oportunidad perfecta para descubrir el lado más bizarro del cine de género donde resaltan 'Basket Case 2 y 3', 'Frankenhooker', 'Maniac Cop', 'Supersonic Man' o 'La grieta'. Además de que las cinco primeras entregas de 'Puppet Master' llegarán para encabezar esta colección.

Con este despliegue de novedades, FlixOlé busca consolidar su espacio dedicado al cine de terror durante todo octubre. La propuesta combina de forma equilibrada el rescate del patrimonio fílmico nacional con grandes hitos internacionales. Los aficionados al género tienen una cita obligada cada semana para repasar estas joyas de la pantalla a partir del 9 de octubre.