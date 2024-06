Filtrado el terrorífico tráiler del remake de Nosferatu: "Ya viene"

MADRID, 21 Jun. (CulturaOcio) -

Escrita y dirigida por Robert Eggers (El faro, El hombre del norte), Nosferatu, remake de la icónica película muda que en 1922 dirigió el legendario F.W. Murnau, basada a su vez en la novela Drácula de Bram Stoker, no verá la luz hasta el 25 de diciembre. De momento, el primer tráiler ha sido estrenado solo en cines... pero ya se ha filtrado.

El adelanto se ha dejado ver en algunas salas antes de la proyección del filme Bikeriders. La ley del asfalto. Algún espectador ha grabado el tráiler y lo ha subido a Internet y medios como ComicBook coinciden en afirmar que es el mismo que se proyectó en abril en la CinemaCon, aunque con algunas imágenes adicionales.

"Ya viene", repiten varias voces en el terrorífico tráiler de casi dos minutos de duración, una afirmación tan firme como perentoria. Lily Rose-Depp, que encarna a la heroína Ellen Sutter, es el primer personaje que aparece en el adelanto, en actitud orante y pidiendo que alguien o algo venga a ella. La respuesta a dichos ruegos aparece como una mano que enseguida agarra a la mujer del cuello.

Tras esta secuencia, Ellen pregunta al profesor Albin Eberhart Von Franz, un cazavampiros loco interpretado por Willem Dafoe, si el mal "proviene de nuestro interior o del más allá". Se suceden rápidamente perturbadoras imágenes, entre las que se encuentran un tétrico castillo, un hombre desnudo rodeado de velas, ratas inundando las calles y un hombre arrancándole la cabeza de un bocado a una paloma.

Look what I was able to get video of while seein’ #TheBikeRiders today, the first teaser trailer for Robert Eggers’ #Nosferatu, only in theaters this Christmas. pic.twitter.com/t0hWT01DZ8