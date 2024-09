MADRID, 13 Sep. (CulturaOcio) -

Poco se sabe de momento de la versión de Frankenstein que prepara Guillermo del Toro para Netflix, más allá de que estará protagonizada por Oscar Isaac como el científico Victor Frankenstein y Jacob Elordi como su monstruosa criatura. No hay todavía una fecha de estreno oficial y se desconocen los detalles de la trama, no obstante, ahora unas imágenes del set de rodaje han ofrecido al menos un primer vistazo al personaje de Isaac.

Una fotografía en particular muestra al actor de Moon Knight vestido con un traje a rayas y un sombrero, además, en su rostro destacan unas largas patillas. La apariencia del personaje sin duda remite a un drama de época que beberá del peculiar estilo del responsable de cintas como El laberinto del fauno, Hellboy o La forma del agua.

Oscar Isaacs seen for the FIRST TIME for 'Frankenstein' in Edinburgh. pic.twitter.com/0MNlJS56hI

Otras imágenes del rodaje ofrecen un vistazo a Felix Kammerer, cuyo papel en la película por el momento se desconoce pero también aparece vestido como un caballero de época, con capa y bastón y un vídeo del decorado montado enfrente de la St Giles Cathedral en Edimburgo.

Felix Hammerer spotted for the FIRST TIME on 'Frankenstein' set in Edinburgh. pic.twitter.com/jjYdAnxkvg

Exciting times for the arts and drama in Edinburgh at the moment! 2 separate productions are filming in and around the city. Look at this amazing set from Guillermo Del Toro’s Frankenstein! pic.twitter.com/VDeVDL3kB5