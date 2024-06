Filtración de Superman revela un lugar clave de Metrópolis

MADRID, 13 Jun. (CulturaOcio) -

James Gunn sigue trabajando en su película de Superman, que tiene previsto aterrizar en las salas de cine el 11 de julio de 2025. Y ya ha salido a la luz un imponente vídeo del set de rodaje que ha puesto al descubierto el nuevo diseño del icónico emblema del Daily Planet.

Estas imágenes, que ya corren como la pólvora en Internet, han avivado más todavía las expectativas por la nueva aventura cinematográfica de Superman. Y es que, en ellas puede verse cómo el equipo de producción del filme está trabajando para convertir las calles de Cleveland, Ohio, en uno de los lugares más emblemáticos del hombre de acero, Metrópolis.

De hecho, una de las tomas ha brindado a los fans un primer vistazo al edificio del Daily Planet, cuyos rótulos se asemejan cuando con gran fidelidad al que lucen en los cómics del Último hijo de Krypton. Sin embargo, en ningún momento llega a mostrarse lo que muchos esperaban, el legendario globo terráqueo que, además de aparecer en la cabecera del periódico en el que trabajan Clark Kent y Lois Lane también resplandece en lo alto del rascacielos.

Production crews are transforming Downtown Cleveland into Metropolis for ‘SUPERMAN’ (Via Greater Cleveland Partnership) pic.twitter.com/Ys1g1g4t2s

First look at the Daily Planet logo in James Gunn’s ‘SUPERMAN’ pic.twitter.com/mIB0OdixtS