Zendaya no convence a los fans como Lola Bunny en Space Jam 2: "No tiene gracia, no sabe hacer doblaje"

Zendaya, protagonista de la aclamada serie Euphoria y actriz que da vida a MJ en la saga Spider-Man de Tom Holland, ha sido elegida para prestar su voz a Lola Bunny en la secuela del clásico de los 90, Space Jam: Nuevas Leyendas.

A pesar del gran cariño que los fans tienen a la actriz, la opinión casi unánime, después de ver un pequeño avance en el que aparece su personaje, es que quizá la también cantante no es la opción más adecuada para encarnar a Lola.

"Espero que este no sea el resultado final, porque la mezcla está mal. Su voz necesita más personalidad también. Suena como si estuviera siempre asqueada. No me decepciones Zendaya", explicaba una de las usuarias de Twitter.

I hope this isn’t the final result because the mixing is def off. Also, her voice needs more personality. She always sounds like this 😩 don’t disappoint me Zendaya. https://t.co/qCha5SEHAm — ☁️ (@_KayRie) June 6, 2021

"Me encanta Zendaya, pero parece que está hablando con su voz de forma normal", añadía otra.

hmm........mmm...i love zendaya but this just sounds like zendaya talking in her normal voice https://t.co/fzLoOfrtRj — cj (@adamantpangoro) June 6, 2021

Hay quienes han ido más allá y han llegado a señalar que "aunque me encanta Zendaya, su voz no le pega" o que "Zendaya no puede ser todo el mundo".

No combina con el personaje 🥺 https://t.co/egdDBvEKGh — Mery De Freitas ✨ (@MeryDeFreitas) June 6, 2021

Mmm no voy a decir nada, solo porque es Zendaya https://t.co/T24Va8nNfO — Ray🌐🤍🐇 (@RaychGuevara) June 7, 2021

ZENDAYA CANNOT BE EVERYBODY. — lil’ meliodas folks. (@MontaStocky) June 6, 2021

Lo siento mucho, pero no tiene gracia alguna, no sabe hacer doblaje, y sabemos todos que le han dado el papel por ser Zendaya y punto. En su campo lo hará muy bien, pero el resultado aquí es malísimo — kalvatron (@follatuertas2) June 7, 2021

A pesar de todo, cabe recordar que lo visto hasta el momento es solo material promocional y que la interpretación de la actriz podría ser muy distinta en la película.

Para descubrirlo, los fans tendrán que esperar al próximo 16 de julio, cuando Space Jam: Nuevas leyendas llegará a las salas. Junto a Zendaya, el filme contará con la estrella del baloncesto LeBron James y Malcolm D. Lee en la dirección.