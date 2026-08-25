1112191.1.260.149.20260825110144 Fernando Líndez protagoniza Sunrise: El último amanecer: "Los malos momentos en la vida alimentan los buenos" - PRIME VIDEO

LOS ÁNGELES, 25 agosto (CulturaOcio - Raquel Laguna)

El actor Fernando Líndez protagoniza junto a Maia Reficco la película Sunrise: El último amanecer, adaptación de la novela de Anna Todd, autora de la saga After. La cinta es una historia romántica ambientada en Mallorca que habla del amor, la vulnerabilidad y, sobre todo, de aprender a vivir el presente. El filme, dirigido por Carlson Young, llega a Prime Video este miércoles 26 de agosto.

Sunrise: El último amanecer sigue la historia de Ry (Maia Reficco), una estudiante universitaria con una enfermedad crónica que viaja a Mallorca para disfrutar de unas vacaciones de verano junto a su madre (Eva Longoria). Cuando inesperadamente se enamora de Julián (Fernando Lindez) y empieza a disfrutar del presente, el empeoramiento de su estado de salud y unos secretos familiares ocultos durante mucho tiempo amenazan con desmoronar todo antes de que termine el verano.

"Cuando leí el guion, la verdad es que conecté un poco con todo", afirma Maia Reficco en una entrevista concedida a CulturaOcio. La actriz recuerda que recibió el texto mientras estaba de vacaciones y que la historia consiguió atraparla antes incluso de comenzar a analizarla desde el punto de vista profesional. "Me lo leí todo al toque. Disfruté de tratar de entender qué iba a ir sucediendo", cuenta. Una segunda lectura, esta vez pensando ya en cómo abordar el personaje, terminó de convencerla. "Ry tenía una complejidad y una profundidad tan amplia que instantáneamente conecté y empaticé con la situación, con el personaje y con la historia", asegura.

ESPERANZA ANTE UN FUTURO INCIERTO

Ry vive atrapada en un presente marcado por su enfermedad y por la incertidumbre sobre lo que vendrá después. En ese contexto aparece Julián, que para Reficco funciona como algo más que un interés romántico. "Creo que es un poco la personificación de la esperanza", dice la intérprete. Julián le abre la puerta a "permitirse soñar con algo un poquito más allá del mañana".

Ese cambio, precisa Maia, supera la propia relación entre los jóvenes. "La esperanza de Ry termina creciendo mucho más allá del romance y de algo mucho más personal", explica.

Julián tampoco permanece ajeno a esa transformación. Fernando Líndez define a su personaje como un joven que inicialmente parece "muy pícaro y con mucha confianza en sí mismo", pero que esconde sus propios conflictos. "Tiene un mundo interior en el que se encuentra con problemas, con traumas; es un chico vulnerable", señala.

Su vínculo con Ry permite descubrir además su faceta más protectora. "Es un chico muy protector con todo lo que ama, ya sea a su isla, su familia... pues acaba pasándole lo mismo con Ry. La quiere proteger y quiere lo mejor para ella", explica el actor de Élite. Pero si Julián intenta cuidar a Ry, ella también le enseña a aceptar que no siempre tiene que mantener el control. "Hay veces que en la vida hay que tomar decisiones arriesgadas para encontrarse mejor", reflexiona Líndez, quien opina que "que no pasa nada por sentirse vulnerable de vez en cuando, porque los malos momentos son los que alimentan los buenos".

UN VERANO EN MALLORCA

Mallorca no funciona únicamente como telón de fondo de la historia. Sus playas, cuevas y paisajes forman parte del viaje emocional de los personajes y dejaron también huella en sus protagonistas. "Espectacular. Me volví la primera fanática", asegura Reficco al recordar el rodaje.

"Fue un privilegio gigante y ojalá rodar un millón de veces más ahí. Fue lo más bello que jamás había vivido", afirma la actriz, que confiesa que su entusiasmo por la isla continúa después de haber terminado la película.

Líndez coincide en destacar la espectacularidad de los escenarios escogidos por la producción. "La peli en cuanto a localizaciones es impresionante. Visualmente es preciosa", afirma. "El momento en el que estuvimos rodando en las cuevas fue precioso. Fue un sitio marciano", señala el actor sobre uno de los lugares que más le impresionaron durante el rodaje.

Eva Longoria, Andrés Velencoso, Chloé Sweetlove y Sabrina Bartlett completan el reparto de Sunrise: El último amanecer.