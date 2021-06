Fast & Furious 9: Han y Mia regresan a la acción en un espectacular avance

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

Después de haber estado ausentes en algunas entregas de la saga, los personajes de Han Lue y Mia Toretto, interpretados por Sung Kang y Jordana Brewster respectivamente, han vuelto en Fast & Furious 9 y lo hacen por todo lo alto, tal y como adelanta el nuevo clip de la película.

La secuencia que Universal ha compartido de forma exclusiva a través de IGN, muestra como Han y Mia, a bordo de un Toyota Supra naranja, se enfrentan contra un vehículo acorazado, sin ningún tipo de miramiento, en una escena que augura una película llena de acción.

El regreso de estos personajes no ha pasado inadvertido para los fans de la saga. Mia no había aparecido desde la la séptima entrega, estrenada en 2015, mientras que Han había sido dado por muerto tras los acontecimientos de The Fast and the Furious: Tokyo Drift.

Las primeras críticas de esta novena entrega, que ha tenido que ser retrasada en varias ocasiones por la pandemia, adelantan que Fast and Furious 9 será la más excesiva de la saga. Esto hace que, sin complejos, la película aproveche esa acción exagerada para dar al espectador el entretenimiento alocado y trepidante que ofreció las anteriores partes de la saga.

La sinopsis oficial del filme es la siguiente: "Dom Toretto (Vin Diesel) lleva una vida tranquila con Letty y su hijo, el pequeño Brian, pero saben que el peligro siempre acecha esa tranquilidad. Esta vez, esa amenaza obligará a Dom a enfrentarse a los pecados de su pasado si quiere salvar a aquellos que más quiere. El equipo se vuelve a reunir para impedir un complot a escala mundial, liderado por uno de los asesinos más peligrosos y mejor conductor a los que se han enfrentado; un hombre que además es el hermano desaparecido de Dom, Jakob"

La película, que pasará por el festival de Cannes, cuenta con Justin Lin en la dirección y guión escrito por el propio Lin y Daniel Casey. Junto con Vin Diesel y John Cena, completan el reparto de Fast and Furious 9 Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren, Charlize Theron, Lucas Black, Bow Wow, Jason Tobin, Cardi B y Ozuna.