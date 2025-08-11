Los fantasmas del pasado vuelven en el intenso tráiler de Romería de Carla Simón

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

Tras su paso por el Festival de Cannes, Romería, la nueva película de Carla Simón, llegará a los cines el 5 de septiembre. En el filme, que ya ha lanzado su tráiler oficial, la directora vuelve a abordar algunos de sus temas predilectos, como la memoria, las relaciones familiares y la crisis del sida y las drogas en España.

La película gira en torno al viaje de Marina (Llúcia Garcia Torras) a Vigo para encontrarse por primera vez con la familia de su padre biológico, pues fue adoptada cuando era muy pequeña. El tráiler muestra a la protagonista enterándose de algo trascedental: su padre no murió en 1987, como ella pensaba, sino cinco años después.

A través de conversaciones con sus tíos y abuelos, Marina intenta reconstruir la historia de sus padres. No obstante, a su familia le resulta doloroso hablar de él, pues murió de sida y enganchado a la heroína. Así, el estigma que rodea a esta enfermedad será el principal obstáculo al que se enfrentará en su afán de reconstruir el pasado. Por otra parte, contará con el diario de su madre como guía y con una conexión especial con su nuevo primo.

En palabras de la propia directora, la historia del filme "pretende recuperar el legado de una generación olvidada que sufrió la doble consecuencia de la adicción a la heroína y la aparición de un nuevo virus". Algo que, reivindica, constituye "una parte de la memoria histórica de España que merece ser revisada".

Simón ganó en 2022 el Oso de Oro en el Festival de Berlín por Alcarrás. En 2017 obtuvo el Goya a mejor dirección novel por su primera película, Verano 1993, que cuenta la historia de una niña cuyos padres, al igual que los de la protagonista de Romería, murieron de sida.

Romería está protagonizada por la debutante Llúcia Garcia Torras, junto a Mitch y Tristán Ulloa. Producido por María Zamorano, el filme cuenta con Hélène Louvart (La Quimera, Girasoles silvestres) como directora de fotografía y llegará a las salas de cine el 5 de septiembre.