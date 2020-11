Fans reclaman justicia para Johnny Depp tras perder su juicio contra la prensa, que le llamó "maltratador de esposas"

28 July 2020, England, London: Fans of US actor Johnny Depp hold a sign outside the High Court for the final day of hearings in his libel case against the publishers of The Sun and its executive editor, Dan Wootton. Photo: Yui Mok/PA Wire/dpa

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

El juicio por supuestos maltratos de Johnny Depp a su ex pareja Amber Heard es uno de los más sonados de los últimos años. Y mientras los tribunales llegan a una conclusión, se ha celebrado otro proceso a raíz de la demanda por injurias interpuesta por el actor contra el periódico británico The Sun, que se refirió a Depp como "maltratador de esposas". El juez Andrew Nicol ha resuelto el caso en contra de Depp, absolviendo al periódico, y sus fans, que ya habían mostrado su apoyo durante el juicio, rápidamente se han volcado en defender al intérprete.

Durante le proceso, los abogados de Depp han presentado numerosas pruebas de que Heard también abusó física y psicológicamente del actor, lo que de alguna forma ha ayudado a mantener la reputación del protagonista de Piratas del Caribe.

Sin embargo, el juez ha dictaminado que The Sun logró demostrar con éxito que los hechos expuestos en su artículo contra Depp era "sustancialmente cierto", decretando que al menos entre 12 y 14 de los supuestos incidentes de abuso doméstico fueron responsabilidad de Depp, fallando de éste modo en contra del actor.

Aunque los representantes de Amber Heard han explicado que la actriz estaba más "aliviada que sorprendida" por el veredicto, los abogados de Depp han tachado la sentencia de "perversa y desconcertante", y ya han anunciado su intención de apelar la resolución.

"Lo más preocupante es la confianza del juez Andrew Nicol en el testimonio de Amber Heard, y su consecuente indiferencia de la montaña de pruebas contrarias al caso de los agentes de policía, los médicos, su propio ex asistente, otros testigos fiables y una serie de pruebas documentales que desmontaron por completo las acusaciones punto por punto. Todo esto se pasó por alto", aseguran los abogados de Depp en el comunicado.

Sea como sea, los fans no han tardado en hacerse eco de la noticia en Twitter, convirtiendo el hashtag #JusticeForJohnnyDepp en tendencia global. Muchos fans del actor se han apresurado en hacerse eco de las palabras de sus abogados, señalando las pruebas que apuntan a la culpabilidad de Heard.

according to justice nicol...these injuries dont matter.

the black eyes that Johnny Depp has dont matter

the cigarette burn amber heard inflicted doesn't matter

the severed finger tip doesn't matter

the cuts

the bruises

the bloodshed

doesn't matter.

#JusticeForJohhnyDepp pic.twitter.com/XoMnu9ArwM — 🌵🌴🇲🇽Emma🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🌴🌵 (@storm_3113) November 2, 2020

"Según el juez Nicol, éstas lesiones no importan", escribió una fan enfurecida. "Los ojos morados de Johnny Depp no importan. El cigarrillo con el que le quemó Amber Heard no importa. La punta del dedo cortado no importa. Los cortes, los moratones, el derramamiento de sangre, no importan".

“yes i did start a physical fight.” “i was hitting you.” “i lied.” because she just screams innocent here doesn’t she? the justice system is so fucked. #JusticeForJohhnyDepp pic.twitter.com/CWsaDFERXQ — 𝑺𝒚𝒅 🥀 (@misswhorror) November 2, 2020

I think everybody knows that by now but the fact judge literally said “it’s irrelevant that ms heard assaulted him” shows why male victims don’t come forward. This page supports him . I can’t stand an abuser just cause its a woman and victims has no gender #JusticeForJohhnyDepp pic.twitter.com/8kLIQ6QxAn — 𝑰𝒄𝒐𝒏𝒊𝒄𝒔 𝑷𝒊𝒄𝒔 (@IconicsPics) November 2, 2020

"Creo que todo el mundo lo sabe a estas alturas, pero el hecho de que el juez dijera literalmente 'es irrelevante que alguien lo haya agredido' muestra por qué las víctimas masculinas no se presentan. Esta página lo apoya. No puedo soportar a un abusador solo porque es una mujer. Las víctimas no tienen género", escribió otro fan en Twitter.

THIS IS WHAT AMBER HEARD DID TO JOHNNY DEPP!

For Justice it's not enough to prove abuses.

Imagine if this was a woman, would it be different? #JusticeForJohhnyDepp pic.twitter.com/WKcknr8OHD — elisa (@deppressead) November 2, 2020

#JusticeForJohhnyDepp tendencia otra vez porque ha perdido el juicio contra el periódico 'The Sun'. Así de gratis sale afirmar que un hombre es violento y maltratador sin condena previa, mientras que Amber sigue como si nada pese a los audios filtrados.⏬https://t.co/A7s575jCen — Marc ⚖️ (@Marc11Trombo) November 2, 2020

Solo puedo decir que las leyes británicas están totalmente ciegas. Aquí esto me huele muy mal. Y lo unico importante es que ya el mundo sabe que Johhny Depp es INOCENTE... Apelen. Hasta las últimas consecuencias. Estamos contigo Johhny. 🤗 #JusticeForJohhnyDepp — Diego Galarza (@rodierth) November 3, 2020

Imaginate tener infinita evidencia de la violencia y locura que viviste culpa de tu esposa y aun así perder el juicio porque sos hombre y "sos mas fuerte". IMAGINATE.#JusticeForJohhnyDepp — Juanito Say (@JuanitoSay) November 2, 2020

El feminismo de amber heard no me representa para nada, es más, ella no es feminista, Johnny Depp mostró mil pruebas demostrando que él era la víctima y Amber "es el monstruo" como ella le llama a él. #JusticeForJohhnyDepp — Raquel Ruda (@raquelruda) November 2, 2020

no es mi fandom ni estoy metida en su carrera, pero me parece de vergüenza la sentencia de este caso. Había pruebas más que suficientes que demostraban quien era la verdadera víctima y aún asi perdió, lamentable el mundo en el que vivimos #JusticeForJohhnyDepp pic.twitter.com/qfcq0Zv7cv — 🎄ʀʏᴏ-ᴋᴜɴ (@FunadoLive) November 2, 2020

después de presentar pruebas como estas fotos de que ÉL era víctima de violencia doméstica (hembrista), ha perdido el caso.



but that's what people want feminism to be like#JusticeForJohhnyDepp pic.twitter.com/TDHf1JPxza — ⁉️alx (@cd19alx) November 2, 2020

Lo que hizo la revista es Difamar a una persona y joderle la carrera. Lo peor de todo es que los difamadores no tendran consecuencias #JusticeForJohhnyDepp pic.twitter.com/CsH54OVZ8Z — Rb99 (@Rb9956330015) November 2, 2020