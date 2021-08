Fans de Marvel se ríen de Kevin Feige tras filtrarse el tráiler de Spider-Man No Way Home

MADRID, 23 Ago. (CulturaOcio) -

La semana pasada, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, vaciló a los fans afirmando que el tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) llegaría antes que la película cuando fue preguntado por la fecha de su lanzamiento. Ahora que el avance se ha filtrado, han sido los seguidores marvelitas quienes le han convertido a él en objetivo de sus bromas.

Los usuarios de Twitter han tratado de meterse en la mente del ejecutivo e imaginar cuál ha sido su reacción ante esta filtración. Esto ha dado lugar a las más hilarantes elucubraciones, que se han servido en la mayoría de los casos de escenas e imágenes relacionados con Disney y Sony.

Varios memes han recreado cómo será el encuentro entre el propio Feige y el responsable de la filtración. Un tuitero ha imaginado al presidente de Marvel como Kingpin en la escena de Daredevil en la que afirma: "No estoy aquí para amenazarte, estoy aquí para matarte".

También se han visto posibles similitudes entre Anakin Skywalker al final de La venganza de los Sith, con Michael Scott de The Office e incluso con Hulk.

Tampoco han faltado quienes han especulado con que haya sido la mismísima Scarlett Johansson quien ha filtrado el avance como venganza por su conflicto judicial con Disney.

De un modo u otro, todo apunta a que, tras haberse filtrado esta versión del avance, Sony lanzará en breve de forma oficial el primer tráiler de la película. Lo que sí cuenta con fecha de estreno confirmada es el filme, que llegará a las salas en diciembre de este año.