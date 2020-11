Emilia Clarke sustuye a Amber Heard en Aquaman 2 en este impresionante fan-art

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

Los fans están pidiendo el despido de Amber Heard de Aquaman 2. Tras la salida forzada de Johnny Depp de la saga Animales Fantásticos, ahora los internautas piden que su exesposa corra la misma suerte. Y mientras Warner mantiene el silencio sobre la próxima entrega del DCEU, y la actriz asegura que estodo un montaje orquestado, hay quien ya se imagina a la sustituta perfecta.

Como ya demostraron en Juego de tronos, la química entre el protagonista de Aquaman Jason Momoa y Emilia Clarke (Daenerys) es innegable. El artista digital Bosslogic, un experto en el arte del fan cast, ha creado un diseño en el que se muestra a la Madre de Dragones con la corona y la icónica melena pelirroja de Mera. Y el resultado es de lo más sorprendente.

Finished a piece that a had a little time for today. Mera @emiliaclarke



Now back to seeing what GamePass has 😂 pic.twitter.com/aae8bFHbZp