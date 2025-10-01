Expediente Vallecas, documental sobre el caso poltergeist más famoso de España, ya tiene fecha en HBO Max - HBO MAX

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

Expediente Vallecas, la serie documental que aborda la extraña muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro en su piso de Vallecas, aterrizará en HBO Max el próximo 7 de noviembre. A lo largo de tres episodios, la producción mostrará el drama humano detrás del mito combinando materiales de archivo inédito con testimonios clave.

El documental aborda qué hay de real detrás el caso de la muerte de la joven de 17 años que, hace 35 años, falleció en extrañas circunstancias en su domicilio familiar de Vallecas, y que sirvió de inspiración para la película de 2017, Verónica. El filme, dirigido por Paco Plaza y protagonizado por Sandra Escacena, obtuvo siete nominaciones a los premios Goya y se alzó con el galardón a mejor sonido.

A partir de la investigación de expertos en el caso y de los testimonios de la familia Gutiérrez Lázaro, la serie explora a lo largo de tres entregas de casi una hora los límites entre la parapsicología y el fenómeno poltergeist, y el poder de la sugestión, el miedo y la manipulación psicológica.

Además, el documental ofrece un retrato de la España de la época mostrando el papel que las autoridades, los medios y la sociedad desempeñaron en el caso de poltergeist más mediático de la historia del país que sirvió como tema de entretenimiento de masas a costa del sufrimiento de una familia.

Más de 30 años de un caso paranormal sin resolver. #ExpedienteVallecas se estrena el 7 de noviembre en HBO Max pic.twitter.com/P41gRdncQk — HBO Max España (@StreamMaxES) September 30, 2025

"Expediente Vallecas explora el caso poltergeist más famoso y mediático de España. Tras la inexplicable muerte de una joven de 17 años, lo que parecía un fenómeno paranormal se convierte en una pesadilla que destroza a los Gutiérrez Lázaro. Treinta años después, la familia revive los hechos y desvela el terror, la manipulación y el trauma que vivieron. Esta serie documental reconstruye una historia real donde lo paranormal y lo psicológico se entrelazan", explica la sinopsis oficial.

Expediente Vallecas está dirigido por Noemí Redondo, que también ha dirigido otras series documentales como Dolores: La verdad sobre el Caso Wanninkhof o Yo fui un narco. La serie está creada por Irene del Cerro y Jorge Pérez Vega, que tambén forma parte de la producción ejecutiva por parte de Buendía Estudios junto a María Rubio de HBO Max.