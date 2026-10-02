El exmarido de Halle Berry la acusa de maltrato infantil y pide la custodia exclusiva de su hijo - CONTACTO

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

Halle Berry y Olivier Martinez se divorciaron en 2015, después de haber estado casados dos años. Ahora, Martinez ha acusado a la ganadora de un Oscar de maltratar a su hijo Maceo, de 12 años, y ha presentado una orden de alejamiento provisional contra ella y solicitado la custodia exclusiva (lo que modificaría su acuerdo de custodia compartida actual).

Según recoge Variety, Martinez ha alegado que el 26 de septiembre la actriz "maltrató físicamente" a su hijo, "saltando sobre él, rodeándole el cuello con las manos y estrangulándolo". De acuerdo con el intérprete francés, el incidente ha sido el "último caso de maltrato" pero "ha habido otros a lo largo de los últimos años".

"Estos otros incidentes incluyen agresiones físicas adicionales contra nuestro hijo, así como maltrato verbal y emocional por parte de la demandada hacia mí", señaló Martinez. "Le dijo a nuestro hijo que yo soy 'una zorra blanca que intenta robarle a una mujer negra' debido a problemas con la pensión alimenticia", expuso.

Martinez aseguró que no quería "romper de forma permanente la relación" entre madre e hijo, pero opinaba que no debían "relacionarse" hasta que Berry "asuma la responsabilidad suficiente por sus actos". "Creo que el niño puede haber quedado traumatizado por el incidente", valoró, indicando que el menor no quería pasar tiempo en casa de la actriz.

El exmarido de Berry también solicitó que se ordenara a la intérprete no estar bajo el efecto del alcohol u otras sustancias en visitas a su hijo.

LA DECLARACIÓN DEL ABOGADO DE MARTINEZ

Patrick Baghdaserians, el abogado de Martinez, afirmó que "la principal preocupación de su cliente es la salud, el bienestar y la seguridad del menor, de ahí la medida que adoptó ante el tribunal al presentar la solicitud de orden de alejamiento por violencia doméstica", según recoge la revista People.

"La segunda preocupación sería que la madre reciba la ayuda adecuada que necesita para abordar sus problemas, de modo que pueda mejorar su situación, lo que, a su vez, ayudaría al menor a seguir adelante", añadió Baghdaserians.

Por el momento, un juez del condado de Los Ángeles ha concedido a Martinez la solicitud de una orden de alejamiento temporal que lo incluye tanto a él como a su hijo. También ordenó una modificación temporal del régimen de visitas, aunque señalando que se debía mantener la custodia parcial y denegó la solicitud de que se supervisara la sobriedad de la actriz debido a "información insuficiente".

LA ABOGADA DE BERRY ASEGURA QUE LA DEMANDA "CARECE POR COMPLETO DE FUNDAMENTO"

Por su lado, la abogada de Berry, Marina Beck, respondió a la demanda con un comunicado en el que exponía que decir que esta "carece por completo de fundamento y es deliberadamente engañosa sería quedarse corto". "Existen numerosas pruebas, incluidas numerosas resoluciones judiciales, de que Olivier Martinez infringió repetidamente las órdenes judiciales e interfirió en las intervenciones terapéuticas y educativas necesarias en perjuicio de su hijo menor, Maceo, y del de Halle Berry, una conducta indebida por la que el señor Martinez ya ha sido sancionado legalmente", indicó.

"En cierto modo, la demanda presentada hoy no es del todo inesperada viniendo de una persona con un historial bien documentado de comportamiento errático, posesivo y violento", expuso Beck. "Afortunadamente, Halle está acostumbrada a este tipo de conducta escandalosa por parte del señor Martinez y, aunque está profundamente entristecida, no permitirá que eso le impida luchar por lo que más le conviene a Maceo y proporcionarle el amor y el apoyo que necesita", proseguía el comunicado.