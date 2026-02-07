Halle Berry dice que ganar un Oscar "no cambió" su carrera: "Seguía siendo negra a la mañana siguiente" - STEVE VAS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 7 Feb. (CulturaOcio) -

Halle Berry, única mujer negra en ganar un Oscar en la categoría de mejor actriz principal, ha asegurado que obtener este reconocimiento "no cambió necesariamente el rumbo" de su carrera. En este sentido, Berry denuncia cómo el estigma hacia los actores negros continúa teniendo un gran peso en la industrial del cine.

"Ese Oscar no cambió necesariamente el rumbo de mi carrera", afirma Berry en una entrevista concedia a The Cut. La actriz se alzó con la estatuilla en 2001 por su trabajo en Monster's Ball, película dirigida por Marc Forster. "Después de ganarlo, pensé que iba a aparecer un camión lleno de guiones delante de mi puerta", continúa.

"Aunque estaba muy orgullosa de ello, seguía siendo negra a la mañana siguiente. Los directores seguían diciendo: 'Si ponemos a una mujer negra en este papel, ¿qué significa eso para toda la historia? ¿Tengo que elegir a un hombre negro? Entonces será una película negra. Las películas negras no se venden en el extranjero'", reflexiona Berry.

De los 30 intérpretes negros que han sido nominados al Oscar a mejor actor protagonista (entre ellos Michael B. Jordan este año por Los pecadores), cinco se han alzado vencedores, mientras que Berry continúa siendo la única mujer negra galardonada en esta categoría de las 16 que han optado al premio a lo largo de la historia.

La actriz de Marvel no es la primera en hablar acerca de las barreras que continuó encontrándose en Hollywood incluso después de ganar el Oscar. Lupita Nyong'o ya relató algo similar tras alzarse con la estatuilla en la categoría de mejor actriz de reparto en 2014 por su trabajo en 12 años de esclavitud.

"'Lupita, nos gustaría que interpretaras otro papel de esclava, pero esta vez en un barco de esclavos'". Ese tipo de ofertas era lo que recibía en los meses posteriores a ganar el Oscar", rememoraba la actriz en una entrevista concedida a CNN.

A lo largo de la historia de los premios de la Academia de Cine de Hollywood, tan solo 7 de los 25 actores negros que han optado al premio a mejor actor de reparto lo han ganado, y 10 de las 32 actrices negras nominadas en esta categoría se han alzado con el galardón. Este año, dos intérpretes negras compiten en el apartado femenino de esta categoría: Wunmi Mosaku por Los pecadores y Teyana Taylor por Una batalla tras otra.