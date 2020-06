Evan Peters comparte un video apoyando a la Policía frente al Black Lives Matter... y luego pide perdón

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) - -

El actor Evan Peters, conocido por sus papeles en American Horror Story y por interpretar al mutante Quicksilver en la franquicia X-Men, se ha ganado el abucheo de sus fans al retuitear un video en el que elogia el trabajo policial que se está llevando a cabo en contra de las protestas del Black Lives Matter.

A raíz de la muerte de George Floyd a manos de un agente de policía, millones de personalidad de todo el mundo se han unido al movimiento Blackout Tuesday en redes sociales, que consiste en compartir una imagen en negro en apoyo a las víctimas de color en Estados Unidos.

Aunque Evans también participó en la iniciativa con la publicación de la caja negra, tal y como señalaron sus seguidores en Twitter lo hizo tan sólo unas horas después de compartir otro mensaje en el que supuestamente elogiaba la actuación policial en contra de los protestantes.

Una contradicción en sí misma que no ha agradado al fandom ya que Peters no suele ser muy activo en redes sociales, e incluso ha tenido que borrar la publicación.

Evan Peters is being called out for retweeting a video praising the police for arresting a protester/looter. pic.twitter.com/r682XxoTaZ

I can watch these piece of shit looters get tackled all day!! #ktla #riverside @RexChapman pic.twitter.com/k0KLyxZ7Cf

I don’t condone the guy watching the news at all in the video which I have deleted. I unknowingly retweeted it. I’m deeply upset it got on my newsfeed. I sincerely apologize if anyone was offended. I support black lives matter wholeheartedly.