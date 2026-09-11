Ester Expósito revela cómo será Ébano, la "flipante" secuela de Enfrentados Marfil: "más oscura" y con "más acción"

1116093.1.260.149.20260911104027 Ester Expósito revela cómo será Ébano, la secuela de Enfrentados: Marfil: "más oscura" y con "más acción" - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

Este miércoles 9 de septiembre se estrena en Prime Video Marfil, película protagonizada por Ester Expósito y Hugo Diego García. La cinta está basada en el primer volumen de la saga Enfrentados, escrita por Mercedes Ron y conformada por otra entrega más, Ébano, cuya adaptación ya está rodada, aunque no cuenta con fecha oficial de estreno.

"Se vuelve mucho, mucho más oscura", asegura Expósito a propósito de la secuela en una entrevista concedida a CulturaOcio.com, añadiendo que también cuenta con "mucha más acción y thriller".

"No puedo hablar mucho de la segunda parte, pero ahí es donde más se expone este problema de la violencia sistemática hasta escalas -en la segunda película lo veréis-, hasta escalas muy fuertes contra la mujer. No quiero hacer spoilers", adelanta la actriz de Élite o El talento. En la primera película, su personaje, Marfil Cortés, comienza a convivir con un guardaespaldas después de sobrevivir a un secuestro.

Pero Sebastián Moore, a quien da vida Hugo Diego García (La sustancia), no solo asume la tarea de proteger a Marfil, sino que también le enseña tácticas de defensa personal. Según adelanta el actor, en Ébano "hay muchas escenas muy guays", incluyendo algunas de las "favoritas" de ambos actores y una en concreto con la que cree que "la gente va a flipar". Además, añade, la banda sonora de la secuela es "increíble".

ÉBANO, "UNA MONTAÑA RUSA DE EMOCIONES"

Mercedes Ron asegura que Ébano "es muy diferente a Marfil" y coincide con Éxposito en que es "más oscura". "Es una montaña rusa de emociones. No os vais a aburrir. Están todo el rato pasando cosas", afirma la autora de la trilogía Culpables, que también ha sido adaptada a la pantalla, así como el primer volumen de su saga Dímelo.

"Es una montaña rusa en la que no sabes nunca qué va a pasar. Intervienen nuevos personajes que tienen muchísimo carisma. Yo creo que que es un cierre muy, muy adecuado", apostilla Óscar Pedraza, director de ambas películas. El cineasta, que ha trabajado en series como Patria, Vivir sin permiso o Sky Rojo, asegura que Ébano es también "muy diferente en cuanto a tono" y "realización".