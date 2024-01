Espectacular tráiler de Constelación, la nueva superproducción espacial de Apple TV+ que ya tiene fecha de estreno

MADRID, 24 Ene. (CulturaOcio) -

El próximo 21 de febrero verá la luz en Apple TV+, Constelación un nuevo drama espacial con pinceladas de thriller psicológico. Y mientras se acerca la fecha de estreno, la plataforma ya ha presentado un emocionante tráiler de la serie que verá convertidos a Noomi Rapace (Saga Millennium) y Jonathan Banks (Breaking Bad) en astronautas.

Creada y escrita por Peter Harness, guionista de series como Wallander o La Guerra de los Mundos, Constelación seguirá los pasos de Jo, una astronauta que, tras regresar a la Tierra después de una fallida misión espacial, no tardará en descubrir que hay piezas fundamentales de su vida que parecen faltar.

Algo de lo que ya da buena cuenta el adelanto de la serie, que arranca con el personaje de Rapace a bordo de un transbordador mientras habla con su hija. De repente, una explosión hace que Jo y su compañero se vean forzados a hacer un amerizaje de emergencia. Pero tras salir completamente indemne del accidente y celebrar el feliz reencuentro con su familia, se percata de que algo no va bien.

"Todo es diferente. Tengo un piano en mi casa, y no sé tocar el piano", le suelta Jo a la psicóloga del programa espacial a su regreso.

"¿Tienes alucinaciones?", le pregunta ella, a lo que responde sin dudar con un "sí". Pero no tardará en descubrir que no todo son delirios, sino que también es víctima de un elaborado engaño. "Mami, ¿quién es?", le pregunta a Jo su hija. "Éramos tú y yo antes del accidente", contesta. "Esa no soy yo", asegura su pequeña, sembrando en ella la sombra de la sospecha.

En su desesperación por demostrar que no sufre ningún delirio, recurrirá a un científico, que, encarnado por Banks, tratará de ayudar a Jo a destapar la verdad. Producida por Turbine Studios y Haut et Court TV, la serie cuenta también en su reparto con James D'Arcy (Oppenheimer), Julian Looman (Emily in Paris) William Catlett (Mil uno), Bárbara Sukowa (Hannah Arendt) y las debutantes Rosie y Davina Coleman como Alice. Michelle MacLaren (Breaking Bad) dirige los dos primeros episodios de Constelación, mientras que, los seis restantes lo estarán por Oliver Hirschbiegel (El experimento) y Joseph Cedar (Our Boys).