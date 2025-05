Ballerina: ¿Estará Ana de Armas en John Wick 5?

MADRID, 31 May. (CulturaOcio) -

No es ningún secreto que Eve Macarro y John Wick, los personajes de Ana de Armas y Keanu Reeves en la saga de acción John Wick, se verán las caras en Ballerina, que llega a los cines el próximo 6 de junio. Sin embargo, la protagonista del filme estaría interesada en retomar su papel más allá del spin-off.

"Sería genial. Me encantaría", expresó de Armas en una entrevista concedida a The Direct, tras ser preguntada sobre si le gustaría formar parte de la ya confirmada John Wick 5. "¿Y por qué no? Quiero decir, ya se conocen, ¿verdad? Como, ¿por qué no? Me encantaría. Sería increíble", añadió, mostrándose abierta a la posibilidad.

Por el momento, los adelantos de Ballerina, cuya trama tiene lugar entre la tercera y cuarta entregas de John Wick, han revelado que Eve y John lucharán entre sí y aunque es indudable que ambos sobrevivirán al encuentro, las circunstancias alrededor del mismo, así como la naturaleza del conflicto, son todo un misterio.

John Wick 5 todavía no cuenta con fecha de estreno y su director, Chad Stahelski, ya adelantó en declaraciones a Empire que se tratará de "una nueva historia" y no de una mera continuación de la saga, que ya estaba "bastante cerrada". Se desconoce el papel que podría jugar de Armas en la cinta, pero la existencia de una relación previa entre su personaje y el de Reeves facilita su potencial inclusión en la misma, ya sea como aliada o como rival.

"Eve Macarro es una asesina entrenada por la Ruska Roma desde su infancia, la misma organización criminal encargada del adiestramiento de John Wick. En esta violenta historia de venganza, Eve intentará por todos los medios averiguar quién está detrás del asesinato de su padre. En su lucha por conocer la verdad, tendrá que atenerse a las normas de la Alta Mesa y, por supuesto, a las del Hotel Continental, donde descubrirá que existen secretos ocultos sobre su pasado", reza la sinopsis oficial de Ballerina.

Dirigida por Len Wiseman a partir de un guion de Shay Hatten y Derek Kolstad, la cinta también cuenta en su reparto con David Castañeda, Gabriel Byrne, Anne Parillaud y Togo Igawa.