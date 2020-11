Emotivo tributo de Marvel Studios a Chadwick Boseman, su Black Panther

MADRID, 30 Nov. (CulturaOcio) -

Disney+ ha querido rendir homenaje al fallecido actor Chadwick Boseman, que habría cumplido 44 años, actualizando los títulos de crédito del logotipo de Marvel en Black Panther, incluyendo escenas del actor que interpretó a T'Challa.

El 29 de noviembre Boseman habría cumplido 44 años, si el cáncer contra el que estuvo luchando en secreto durante más de cuatro años no hubiese finalmente podido con él. Como tributo, Disney+ ha rediseñado el opening del logotipo de Marvel en Black Panther, centrándose sólo en el rey de Wakanda para recordar al querido actor.

El ejecutivo de Walt Disney Bob Iger anunció a través de su cuenta de Twitter éste pequeño gesto en honor al fallecido intérprete. "A todos los fans de Black Panther. Vean ésta noche la película en Disney+ para un tributo especial a alguien que siempre ha estado y estará cerca de nuestros corazones", escribió.

To all fans of #BlackPanther: watch the film on #DisneyPlus late tonight, for a special tribute to someone that was and will always be near and dear to our hearts.