Emotivo tributo de Kevin Costner a Graham Greene, con quien hizo historia en Bailando con lobos: "Era un maestro"

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

Tras el fallecimiento de Graham Greene a los 73 años, que murió el 1 de septiembre después de padecer una larga enfermedad, múltiples nombres de la industria cinematográfica han rendido tributo al actor canadiense. Kevin Costner, cineasta que lo dirigió en uno de los papeles más importantes de su carrera, el de Kicking Bird en Bailando con lobos, ha honrado a Greene, precisamente, recordando una icónica escena de la película.

"Unas cuantas cosas vienen a mi mente cuando pienso en Graham Greene y nuestro tiempo juntos en Bailando con lobos", comienza el comunicado que Costner ha compartido a través de su cuenta de Instagram. "Pienso en lo dispuesto que estaba a aprender el idioma lakota, en la alegría que sentí al saber que su trabajo en la película fue reconocido con una nominación a los Oscar. Y pienso en esta escena en particular, cuando logró explicar tanto sobre la relación entre Dunbar y los nativos con tan pocas palabras", afirma el actor en referencia al fragmento de Bailando con lobos que adjunta en su adiós a Greene.

El cineasta se refiere a la secuencia en la que su personaje, el teniente Dunbar, observa una manada de búfalos e intenta alertar a los nativos, pero se topa con la barrera del idioma. Tras varios intentos, logra comunicarse con el personaje de Greene dejando de lado sus diferencias. Una escena mediante la cual Costner recuerda la sutileza con la que su compañero de reparto transmitía profundidad sin necesidad de grandes diálogos.

"Era un maestro en su trabajo y un ser humano maravilloso. Agradezco haber sido testigo de esta parte de su legado perdurable. Descansa en paz, Graham", concluye Costner en su emotivo mensaje.

La interpretación como Kicking Bird le valió a Greene la candidatura al Oscar a mejor actor de reparto y catapultó una carrera que superó los dos centenares de créditos entre cine, televisión y teatro. Además, su trabajo en Bailando con lobos añadió una dimensión humanista y matizada a la representación de los pueblos indígenas en el cine comercial de gran escala, abriendo la puerta a nuevas miradas dentro de Hollywood.

La colaboración entre Costner y Greene marcó la trayectoria profesional de ambos y dejó una huella imborrable en la historia del cine. La película obtuvo doce nominaciones a los Oscar y se alzó con siete estatuillas, entre ellas las de mejor película y mejor director para Costner. Más de tres décadas después, el filme es considerado uno de los títulos más emblemáticos del cine norteamericano de los años noventa.