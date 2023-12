Emotivo homenaje a Carrie Fisher de su hija Billie Lourd en el aniversario de su muerte: "Está conmigo todos los días"

MADRID, 28 Dic. (CulturaOcio) -

Carrie Fisher falleció el 27 de diciembre de 2016 a los 60 años. Con motivo del séptimo aniversario de su muerte, su hija, la también actriz Billie Lourd, le ha dedicado un emotivo mensaje a la estrella de Star Wars.

Lourd compartió en Instagram una foto de su infancia junto a su madre. "Cada aniversario trae una versión diferente de mi duelo. Algunas me infunden rabia, algunas me hacen llorar todo el día, algunas me hacen sentir disociada y vacía, algunas no me hacen sentir nada, algunas me hacen sentir culpable por no sentir nada y algunas me hacen sentir todas esas cosas al mismo tiempo. Este año, al despertar, me sentí agradecida", escribió.

Además, la intérprete desveló cómo ha afectado este duelo a su vida. "El duelo ha infundido en mi vida un sentido de aprecio que nunca antes había tenido. Me hace vivir cada momento de alegría como si fuera el último. Hoy estaba cogiendo a mi hija mientras ella dormía en mis brazos y mis ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Me reí de mí misma y luego lloré más porque me estaba riendo", relató.

Lourd agregó que siente la presencia de su madre "como el calor del sol en tu piel en un caluroso día de verano", además de afirmar que la echaba de menos "todos los días". "Pero el cliché también es cierto: ella está conmigo todos los días, infunde aún más alegría en mis momentos felices. Como le digo a mi hijo, ella vive en las estrellas y seguro que hace que mi vida brille", añadió.

Fisher recibió su estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood el 4 de mayo de 2023. Lourd acudió a la ceremonia y, para la ocasión, llevó vestido con una imagen de su madre como la princesa Leia en Star Wars.

Como actriz, Lourd ha participado en producciones como Súper empollonas, Viaje al paraíso o Scream Queens. También participó en la saga Star Wars dando vida a la Teniente Connix.