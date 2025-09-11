Elio, la película de Pixar, ya tiene fecha de estreno en Disney+

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

Tras su decepcionante paso por las salas de cine, donde recaudó cerca de 154 millones de dólares a nivel global, Elio ya tiene fecha de estreno en Disney+. La cinta, lo más reciente de Pixar y Disney tras Del Revés 2, llegará a la plataforma de streaming el 24 de septiembre.

Dirigido por Madeline Sharafian, Domee Shi (Red) y Adrian Molina (Coco), la película sigue a Elio, un niño obsesionado con el espacio exterior que llega al llamado Comuniverso al ser confundido como el líder de la Tierra. Allí, tendrá que enfrentarse a un enemigo que amenaza con destruir el planeta.

"Elio, un fanático del espacio con una imaginación desbordante y una enorme obsesión por los extraterrestres, es transportado al Comuniverso, una organización interplanetaria con representantes de galaxias lejanas. Identificado por error como el líder de la Tierra, Elio deberá forjar nuevos vínculos con excéntricas formas de vida alienígenas, superar una crisis de proporciones intergalácticas y, al final, descubrir quién es y cuál es su verdadero destino", reza la sinopsis del filme.

El reparto de voces de la versión original de Elio lo componen Yonas Kibreab como Elio, Zoe Saldaña como Tía Olga, Remy Edgerly como Glordon, Brad Garrett como Lord Grigon, Jameela Jamil como la Embajadora Questa y Shirley Henderson como OOOOO.

Con un presupuesto de 150 millones de dólares, la recaudación de la película en salas a nivel global fue de tan solo 153,7 millones. Esta cifra contrasta con la anterior película de Pixar, Del Revés 2 que, con un presupuesto de 200 millones de dólares, arrasó en salas con una recaudación que rozó los 1.700 millones en todo el mundo.