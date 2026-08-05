Eli Roth se retracta y admite haber usado IA en Dulce sabor a muerte: "Me expresé mal" - DIAMOND

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

El próximo 4 de septiembre llega a los cines Dulce sabor a muerte, la nueva película de terror de Eli Roth, responsable de títulos como Hostel, Black Friday o Toc, Toc. Tras unas recientes declaraciones en las que aseguraba haber dibujado una animación clave, el director ha admitido el uso de Inteligencia Artificial en algunas escenas.

En una entrevista concedida a Polygon, Roth fue preguntado por la breve animación al estilo antiguo de los estudios Fleischer que, en el filme, contribuye a sumir a los niños en la hipnosis que los transforma en sádicos asesinos. "Tengo experiencia en animación y la dibujé yo mismo", señaló.

"Trabajé con un equipo de animación y quería que tuviera el aspecto y el estilo de... hay un viejo dibujo animado de Mickey Mouse en el que va a una casa encantada y hay escobas y esqueletos bailando, con esos movimientos fluidos y ese estilo de animación entrecortado", explicó el cineasta, recordando el trabajo conjunto con animadores y artistas.

"Pero me senté y dibujé los fotogramas que quería, e intenté imitar el estilo de los dibujos animados de Mickey Mouse en casas encantadas de los años veinte", aseguró.

ROTH ADMITE EL USO DE IA EN "POCAS ESCENAS DE LA PELÍCULA"

Debido a que una versión de la película enviada a los primeros críticos incluye en los créditos a la empresa de efectos visuales basados en IA Dark Half, Roth ha querido matizar sus palabras y aclarar el uso de dicha tecnología. "Me expresé mal. La IA se utilizó en una parte muy pequeña, en unas pocas escenas de la película", declaró en un comunicado enviado al medio estadounidense.

"Fue una oportunidad en la que la tecnología y la creatividad se unieron para ayudar a hacer realidad mi visión de la película", continuaba el texto. Cabe destacar que Roth no especificó en qué escenas se había utilizado IA ni de qué forma, por lo que no queda claro si se refería al vídeo de animación.