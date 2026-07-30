Niños destripan a los adultos en el sangriento tráiler de Dulce Sabor a Muerte

Niños destripando y asesinando a los adultos en el sangriento tráiler de Dulce Sabor a Muerte - DIAMOND FILMS

MADRID 30, (CulturaOcio)

Dulce Sabor a Muerte, la nueva película de terror dirigida y escrita por Eli Roth (Hostel, Black Friday), llega a los cines el 4 de septiembre. Para calentar motores, la cinta ha lanzado el tráiler que sigue a un vendedor de helados que desata una maldición convirtiendo a todos los niños en máquinas de matar.

El adelanto comienza con la llegada de un nuevo heladero que atrae a los niños del pueblo. La intriga surge cuando una anciana pregunta a una niña ensangrentada qué ha sucedido. "Alguien le ha hecho daño a mi mamá", responde la pequeña que y luego confiesa que fue ella, revelando una ola de violencia donde multitud de niños asesinan a los adultos de formas brutales.

En medio del caos, el avance muestra a tres chicos que aún mantienen la cordura y descubren que "un helado maldito" es el causante de esa locura. "No basta con matarlo, tenéis que cortarle la cabeza", les advierte un hombre, refiriéndose al siniestro heladero que ha desatado la sangrienta masacre.

"Cuando un misterioso heladero desata una maldición que convierte a los niños en asesinos, tres amigos que lograron escapar deberán descubrir el origen del horror y detenerlo antes de que el verano perfecto se transforme en una pesadilla y todo su tranquilo vecindario sucumba al caos", adelanta la sinopsis de la producción.