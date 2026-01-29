Los domingos ya tiene fecha de estreno en Movistar Plus+ - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 29 Ene. (CulturaOcio) -

Los domingos, película escrita y dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, llegará a Movistar Plus+ el próximo 27 de febrero, un día antes de la gala de los Premios Goya. La cinta parte como una de las grandes favoritas en los galardones del cine español con 13 nominaciones, incluyendo mejor película dramática y mejor dirección.

Recientemente, Los domingos se ha alzado como la gran vencedora de los Premios Feroz, en los que recibió cinco galardones: mejor película dramática, mejor dirección, mejor guion, mejor actriz protagonista para Patricia López Arnaiz y mejor actriz de reparto para Nagore Aramburu.

Estrenada en cines el pasado 24 de octubre, la cinta ha registrado más de 650.000 espectadores en las salas y ha sido una de las películas españolas más taquilleras de los últimos meses. Además, es el título más nominado en la próxima edición de los premios Goya.

Así, la cinta está nominada tanto en las principales categorías, como mejor película y mejor dirección, como en las categorías técnicas de mejor fotografía o montaje, entre otras. También optan al cabezón por sus actuaciones en el filme los intérpretes Patricia Lopez Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín y Nagore Aranburu, así como la protagonista del filme, Blanca Soroa, que está nominada en la categoría de mejor actriz revelación.

https://www.youtube.com/watch?v=B9wBpotMERE&pp=ygUUbG9zIGRvbWluZ29zIHRyYWlsZXLSBwkJfAoBhyohjO8%3D

"Los Domingos cuenta la historia de Ainara (Blanca Soroa), una joven idealista y brillante de 17 años, que ha de decidir qué carrera universitaria estudiará. O, al menos, eso espera su familia que haga. Sin embargo, la joven manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia provocando un abismo y una prueba de fuego para todos", reza la sinopsis de la película.