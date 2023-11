La disparatada sinopsis oficial de Barbeheimer: Una muñeca científica se venga de niños humanos con una bomba atómica

MADRID, 7 Nov. (CulturaOcio) -

Por sorprendente que pueda parecer, ya se ha puesto en marcha la película de Barbenheimer. Un filme de bajo presupuesto y en clave de humor que estará dirigido por Charles Band y unirá las tramas de los filmes de Greta Grewing y Christopher Nolan y en la que una muñeca científica quiere construir una bomba atómica para vengarse de la humanidad.

Barbenheimer fue un auténtico fenómeno en Internet y redes sociales generado ante el estreno simultáneo de Barbie y Oppenheimer en las salas de cine el pasado verano. Pero este término acuñado por los fans a golpe de meme cobrará un nuevo significado gracias a Charles Band. El legendario director y productor de filmes de bajo presupuesto como la saga The Puppet Master o Ghoulies, ha puesto en marcha Barbenheimer, una desvergonzada película de la que ya ha revelado los primeros detalles en una entrevista con The Hollywood Reporter.

La cinta, que no verá la luz en cines, sino directamente en streaming a través de Amazon Prime Video, seguirá los pasos de la doctora Bambi J. Barbenheimer una brillante muñeca científica que reside en Dolltopia, un lugar utópico de fiestas en la playa, con su novio Twink Dollman. Indignada por el brutal trato que reciben las muñecas a manos de los niños humanos, se embarca en el mundo real y decide crear una bomba atómica para destruir a la humanidad.

Según Band, esta es una cinta concebida para explotar el éxito cosechado por Gerwig y Nolan con Barbie y Oppenheimer, respectivamente. Pero también para divertirse con esta extraña fusión entre el optimismo de Barbie y el tono oscuro de Oppenheimer. “Mezclas eso y tienes una gran ocasión para hacer humor negro”, señala el cineasta.

“Es una tontería”, admite Band. “Pero da la impresión de que todos los demás largometrajes son oscuros y deprimentes, es como, Dios, necesitamos un poco de humor de cara al 2024”, apunta el director y también productor. Aunque, no fue al fundador de la productora Fullmoon a quien se le ocurrió la idea de Barbenheimer, cuyo presupuesto es inferior al millón de dólares y que aún no cuenta con fecha de estreno. En realidad, fue cosa de Adam Felber, su biógrafo, con quien coescribió Confessions of a Puppetmaster: A Hollywood Memoir of Ghouls, Guts and Gonzo Filmmaking.