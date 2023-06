Disney+ mejora Avatar y los fans alucinan: "Es impresionante"

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

Avatar, la película más taquillera de la historia, vuelve a estar en el centro de las miradas y no por sus secuelas. La cinta de 2009 acaba de recibir una importante mejora en Disney+ para que los fans puedan verla en una calidad mucho mayor a la que estaba disponible hasta ahora.

El servicio ofrecía la posibilidad de reproducir el filme únicamente en HD. Sin embargo, recientemente se ha añadido la opción de 4K Ultra HD, es decir, una resolución de mucha mayor calidad que la alta definición estándar. Además, también han incluido el HDR10, tecnología que aumenta el rango dinámico de colores y luces para aportar mayor realismo. Por otro lado, en el audio ya está disponible la opción Dolby Atmos o sonido envolvente.

Todas estas mejoras han coincidido con el inminente lanzamiento de la edición física de Avatar en 4K Ultra HD, que saldrá a la venta el 20 de junio. Entre tanto, los seguidores de la franquicia han mostrado su entusiasmo a través de las redes sociales, asegurando que la experiencia de ver la película ha llegado a un nuevo nivel.

"Avatar ya está disponible en 4K con Dolby y con todo. Y dejadme deciros que es impresionante", comenta un usuario de Twitter. "Acabo de pasar unos 45 minutos repasando algunas escenas clave de la versión 4K/Atmos de Avatar en Disney+. Debo decir que estoy MUY impresionado. El audio es especialmente bueno... ¡GRAN señal para el disco!", indica otro en referencia al lanzamiento en físico.

Just spent 45 mins or so going through some key scenes from the 4K/Atmos version of Avatar on ⁦@DisneyPlus in #CinemaGeorge🎬🎬🍿🍿⁩… Have to say, I’m VERY impressed. The audio is especially good… Bodes WELL for the disc!! 😄😄#4K #Atmos pic.twitter.com/00EsMLSTPV