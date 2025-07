El director de Los 4 Fantásticos confirma que ha eliminado a un actor ganador del Oscar: "Fue desgarrador"

MADRID, 23 Jul. (CulturaOcio) -

No todo lo que se graba para una película acaba formando parte del montaje final y en el caso de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, parte del material desechado atañe a un actor en particular. La película dirigida por Matt Shakman contaba en su reparto con el dos veces nominado al Oscar John Malkovich en el papel de un icónico villano de la primera familia de superhéroes de Marvel, pero finalmente sus escenas no llegarán a las salas.

"Había muchas cosas que equilibrar en esta película, y algunas cosas tenían que desaparecer", explicó el cineasta en una entrevista concedida a Variety. "John [Malkovich] es uno de mis seres humanos favoritos y una de mis mayores inspiraciones. Fue desgarrador no incluirle", aseguró.

El intérprete, que trabajó con primera vez con Shakman en 2014, en su primera película, Cut Bank, daba vida en Los 4 Fantásticos: Primeros pasos a Ivan Kragoff, el villano conocido como Fantasma Rojo. De hecho, el primer tráiler ya incluía un breve vistazo al personaje.

Aunque el realizador alabó la interpretación de Malkovich, señalando que "estuvo brillante y lo dio todo", argumentó que, finalmente, su aparición no cuadraba con el resto de la historia.

"Cuando estábamos construyendo un mundo retrofuturista de los años 60, introduciendo a todos estos villanos, presentando a estos cuatro personajes principales como grupo, así como individualmente, introduciendo la idea de un niño - había muchas cosas que equilibrar en esta película y algunas cosas tuvieron que irse en última instancia en términos de dar forma a la película para su versión final", apuntó.

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, que llega a los cines este jueves 25 de julio, está protagonizada por Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana, Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa, Julia Garner como Shalla-Bal/Silver Surfer y Ralph Ineson como Galactus. Completan el elenco Natasha Lyonne y Paul Walter Hauser, entre otros.