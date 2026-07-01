Diamond Films+, ya disponible en Prime Video

El canal Diamond Films+ se estrena en Prime Video España tras su éxito en Latinoamérica - PRIME VIDEO
MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -
El canal Diamond Films+ ya está disponible en España integrado como un servicio de suscripción dentro de Prime Video. Su catálogo ofrece una gran variedad de opciones para todo tipo de espectadores, abarcando desde grandes superproducciones de Hollywood y cine de autor, hasta géneros muy solicitados por el público como el terror y la acción.
El servicio cuenta con la incorporación de títulos de gran renombre como John Wick 4 (2023), Ferrari (2023) o Moonlight (2016). Además, los usuarios pueden disfrutar de otros éxitos aclamados por la crítica como Greenland: El Último Refugio (2020) o Háblame (2022). También sagas reconocidas, como el fenómeno de After, con sus cinco entregas disponibles.
Diamond Films+ se actualiza de forma constante, sumando novedades a su catálogo cada semana. A este repertorio de películas se puede acceder a través de suscripción mensual de 3,99 euros al mes, con un periodo gratuito de prueba de siete días para nuevos usuarios.
Prime Video ya cuenta con otras suscripciones complementarias como MGM+, FlixOlé, AMC+, MUBI, acontra+, Atresplayer Premium, HBO Max, SkyShowtime, Apple TV, entre otras muchas. Diamond Films+ se suma a esta lista tras su consolidación durante más de un año en mercados como México, Brasil, Chile y Colombia.