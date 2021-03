¿Despedida Amber Heard de Aquaman 2 por su mala forma física?

MADRID, 1 Mar. (CulturaOcio) -

Tras la salida forzada de Johnny Depp de la saga Animales Fantásticos, son muchos los fans que, tras las acusaciones cruzadas de maltrato con su exesposa Amber Heard, Warner Bros. aplique el mismo rasero y reclaman el despido de la actriz de Aquaman 2. Aunque por el momento el estudio no se ha pronunciado al respecto, algunas informaciones recientes aseguran que la intérprete podría haber sido despedida de la secuela, aunque no por los motivos que esperan los seguidores de Depp.

Según Yahoo! Finance, Heard ha sido apartada del proyecto por incumplimiento de contrato ya que, supuestamente, no estaba lo suficientemente en forma física para interpretar a Mera de nuevo en Aquaman 2.

"Algunas informaciones sugieren que Amber ganó un poco de peso antes del comienzo del rodaje y los creadores no están interesados en seguir trabajando con ella. No solo eso, también se comenta que Emilia Clarke, conocida por su papel de Daenerys Targaryen de Juego de tronos, está lista para sustituirla", apuntó la publicación.

Por su parte, Sausage Roll también aseguró que la actriz ha sido despedida. "Amber Heard no pasó su examen físico. Ha engordado y está en muy mal estado. Hay una cláusula en su contrato que dice que debe estar en buena forma antes del rodaje y violó eso", apuntó el medio.

Sin embargo, el reportero Ryan Parker, quien escribe para The Hollywood Reporter, matizó estas especulaciones. "Una fuente fiable me ha dicho que las noticias de que Amber Heard fue despedida de Aquaman 2 son inexactas", tuiteó ponendo en duda una información que califica de "inexacta" pero no totalmente infundada o falsa.

Told by a reliable source that reports of Amber Heard being fired off 'Aquaman 2' are inaccurate. — Ryan Parker (@TheRyanParker) February 28, 2021

Heard afirmó haber sido víctima de maltrato por parte de Johnny Depp. Sin embargo, Depp contraatacó asegurando que había sido Heard quien había abusado físicamente de él. Supuestamente ella le atacó varias veces e incluso le cortó en una mano con una botella de vodka rota. Fue entonces cuando los detractores de Heard iniciaron una petición de change.org para precipitar el despido de la actriz. Además, propusieron a Clarke para dar vida a Mera.

Tras dirigir la primera entrega, James Wan repetirá como realizador de Aquaman 2, que contará con Jason Momoa en el papel protagonista, Patrick Wilson y Yahya Abdul-Mateen II. Se espera que el largometraje llegue a los cines en diciembre de 2022.