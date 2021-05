Descubre 10 localizaciones reales en películas de Marvel y DC a través de Google Earth

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

Reducidos durante mucho tiempo a un público nicho, personajes como Superman, Spider-Man, Iron Man, Wonder Woman, Capitán América, Batman, Bruja Escarlata o Lobezno han logrado trascender más allá para ser reconocidos como auténticos fenómenos de la cultura pop. Y no hay mejor manera de celebrar en este Día del Orgullo Friki el enorme auge del cine (y las series) de superhéroes que recordando las localizaciones más representativas de las cintas de los personajes más icónicos de Marvel y DC Comics

Por ello, toca visitar, aunque solo sea de forma virtual, algunos de los enclaves más simbólicos de los títulos más taquilleros. A través de Google Earth, es posible viajar a los escenarios naturales que inspiraron a los creadores para llevar al público al increíble reino de Wakanda, a uno de los planetas que visitan los Guardianes de la Galaxia, al lugar de retiro de Thanos o a la mansión de los X-Men. Una oportunidad ideal para explorar estos rincones sin moverse de casa.

1.- TEMPLO ZOJOJI, TOKIO (LOBEZNO: INMORTAL)

En esta entrega, el mutante interpretado por Hugh Jackman es atraído con un engaño a Japón, país que no visitaba desde la Segunda Guerra Mundial. La escena del funeral del Samurái de Plata está rodada en el templo Zojoji, situado en Tokio, la capital del país nipón. Se trata de un templo budista del siglo XIV.

2.- GLACIAR VATNAJÖKULL, ISLANDIA (BATMAN BEGINS)

Para los fans del Caballero Oscuro, especialmente para aquellos devotos de la trilogía dirigida por Christopher Nolan, ¿quién no recuerda la épica lucha entre Christian Bale y Liam Neeson? Este enfrentamiento tuvo lugar en el glaciar Vatnajökull en Islandia. Como curiosidad, el casquete de hielo se agrietó durante el rodaje.

3.- CASA LOMA, TORONTO (X-MEN)

Muchos se habrán preguntado si la Mansión X del profesor Charles Xavier existe o cuál fue su inspiración. La respuesta es que sí y puede visitarse. Es la Casa Loma, un castillo situado en Toronto, Canadá, construido en 1914. Además, Google Earth permite poder recorrer sus majestuosos pasillos para recordar las escenas más emblemáticas de la cinta.

4.- MUSEO DEL LOUVRE, PARÍS (WONDER WOMAN)

Escenario de varios títulos taquilleros como 'El código Da Vinci' o de series como 'Lupin', el Museo del Louvre, en París, fue también el lugar donde Diana Prince trabajaba como experta en armas antiguas en la secuencia del prólogo de la cinta dirigida por Patty Jenkins en 2017.

5.- ESTACIÓN REGUS LIÈGE-GUILLEMINS, BÉLGICA (GUARDIANES DE LA GALAXIA)

Uno de los escenarios más reconocidos del Universo Cinematográfico de Marvel tiene origen español. Las escenas de 'Guardianes de la Galaxia', de James Gunn, ambientadas en Xandar están rodadas en la estación de tren Regues Liège-Guillemins, ubicada en Bélgica y que fue diseñada por el arquitecto español Santiago Calatrava.

6.- CATARAS DE IGUAZÚ, AMÉRICA DEL SUR (BLACK PANTHER)

Una de las escenas más recordadas por todos en esta película es la coronación de T'Challa (Chadwick Boseman) como Rey de Wakanda. El lugar elegido para ello son las Cataratas del Guerrero que en realidad son las Cataratas de Iguazú, situadas sobre el río Iguazú, en el límite entre la provincia argentina de Misiones y el estado brasileño de Paraná.

7.- THE NEWS BUILDING, NUEVA YORK (SUPERMAN)

No puede faltar en esta lista uno de los lugares más representativos del superhéroe por antonomasia, Superman. Su álter ego, Clark Kent, trabaja como periodista en el Daily Planet y el rascacielos que acogió a la redacción fue el The News Building, un edificio de oficinas de Nueva York que antes albergó a la redacción del New York Daily News.

8.- RANDY'S DONUTS, LOS ÁNGELES (IRON MAN 2)

En la segunda entrega de las cintas en solitario protagonizadas por Robert Downey Jr., se puede ver a Tony Stark disfrutando de una caja de donuts y un café, reclinado en Randy's Donuts, la emblemática tienda de donuts en Los Ángeles y cuya famosa figura mide casi siete metros de altura.

9.- OLD ROYAL NAVAL COLLEGE, LONDRES (THOR: EL MUNDO OSCURO)

Uno de los momentos más tensos de esta película es la batalla final entre Thor y Malekith. Aquí puede verse cómo una nave espacial gigante aterriza junto al edificio del siglo XVIII Old Royal Naval College, en Londres, Reino Unido.

10.- TERRAZAS DE ARROZ, FILIPINAS (VENGADORES: INFINITY WAR)

En la escena final de 'Vengadores: Infinity War', aparece Thanos saliendo de una pequeña cabaña para ver el atardecer en una vista de montañas y arrozales. Esta maravilla natural no es otra que las Terrazas de Arroz, situadas en Banaue, unas terrazas talladas en las laderas de las montañas de la isla de Luzón, en Filipinas.