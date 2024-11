Denzel Washington confirma The Equalizer 4 y 5

Aunque parecía que The Equalizer 3, estrenada el pasado año, sería la última aventura del justiciero Robert McCall, el protagonista de las películas ha revelado que los fans pueden esperar al menos dos entregas más. Con esta noticia, Denzel Washington, al que recientemente se le ha visto compartir pantalla con Paul Mescal y Pedro Pascal en Gladiator II, expresaba además su amor por la saga.

"Les dije que haría otro Equalizer, y estamos haciendo la cuatro y la cinco", anunció el actor en declaraciones a Esquire, ofreciendo así una inesperada actualización sobre el estado de una saga que parecía terminada. El intérprete se mostró seguro de que la gente estaría "contenta con ello", ya que "a la gente le encantan las películas de Equalizer".

"Pero me he dado cuenta de que las películas de Equalizer también son para mí, porque son para la gente. Quieren que vaya a por los malos. 'No podemos atraparlos, así que ve tú a por ellos'. Y yo digo: '¡Está bien, los atraparé! Espera aquí. Ahora vuelvo'", explicó.

Las tres primeras películas estuvieron dirigidas por Antoine Fuqua y puesto que la revelación de Washington de que habrá más entregas de la saga es la primera noticia al respecto que se tiene de ello, por el momento no se sabe si los nuevos filmes volverán a contar con el realizador estadounidense.

Basada en la serie homónima de la década de los 80 protagonizada por Edward Woodward, la primera película en la que Washington encarnó al agente McCall se estrenó en 2014. La cinta recaudó 192 millones de dólares en taquilla, cifra que no llegaron a superar por apenas un par de millones las dos entregas siguientes, estrenadas en 2018 y 2023.

Por otro lado, también recientemente el ganador de dos premios Oscar habló de otro proyecto en su horizonte del que nadie tenía noticia... "Ryan Coogler está escribiendo un papel para mí en la próxima Black Panther", mencionó el actor en el programa de televisión The Today Show. Y es que, por el momento, ni siquiera Marvel Studios ha confirmado que Black Panther 3 esté en desarrollo.