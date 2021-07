El debut de Deadpool en el Universo Marvel enloquece a los fans: "Necesito verlo con Spider-Man"

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

Desde que Disney compró Fox, los derechos de personajes como los X-Men o los Cuatro Fantásticos pasaron a ser propiedad del estudio del ratón, en cuyos planes estaba anexionar estos personajes a su Universo Cinematográfico Marvel.

Después de múltiples especulaciones en torno a qué personaje sería el primero en compartir pantalla con algún miembro de los Vengadores, la respuesta ha llegado finalmente y lo ha hecho de la mano de... Deadpool.

El actor que da vida al mercenario bocazas, Ryan Reynolds, ha publicado en su canal de YouTube y redes sociales un vídeo en el que Deadpool reacciona al tráiler de la próxima película del intérprete, la comedia de ciencia ficción Free Guy.

Junto a él aparece Korg, el carismático compañero de piso de Thor en Endgame, durante su retiro en Nuevo Asgard. Un personaje secunario, pero muy querido por los fans y al que presta su voz Taika Waititi, desde su primera aparición en Thor: Ragnarok.

La presencia del antihéroe junto a un personaje del MCU confirma que, de algún modo, ya se encuentra dentro del mismo Universo que personajes como Thor o Bruja Escarlata. Una revelación que ha hecho enloquecer a los fans que han inundado las redes con sus reacciones:

Yo viendo a #deadpool interactuar con otro personaje del UCM: pic.twitter.com/fD3HJr37Bl — Sergio Ospitia⚡🎬🍿 (@sergioospitia) July 13, 2021

now that Deadpool is officially in the MCU and interacting with the MCU characters, GIVE US THIS DUO pic.twitter.com/Sr28739ayk — Luke (@qLxke_) July 13, 2021

Vale, confirmanos que DEADPOOL en el MCU va a seguir siendo brutal 😂😂😂 https://t.co/I1aK5dUNgV — Mota De Cine (@MotaDeCine) July 13, 2021

can't believe deadpool is finally part of the mcu pic.twitter.com/0A7PdBDUpm — 🇵🇸 Mariam४flop (@Bippty) July 13, 2021

Taika Waititi haciendo planes para después de Love and Thunder 🦄https://t.co/AMFPaTAqb1 — Lidia Castillo (@LidiaCazam) July 14, 2021

ahora que Deadpool es canon en el MCU necesito que tenga una movie con Spider-Man — jp (@jirehhernandezp) July 14, 2021

El propio Reynolds ha reaccionado al vídeo señalando que "si se tiene en cuenta al camello que le ha llevado la cocaína a Deadpool, es el video reacción más caro que se ha hecho nunca".

Durante una entrevista a Collider, el presidente de Marvel, Kevin Feige, ya confirmó que la tercera entrega de Deadpool estaba en desarrollo, siendo supervisada por Reynolds y que tendrá una calificación R. Sin embargo, el filme no se comenzará a rodar este año, ya que como el director del estudio ha señalado, "tenemos muchas cosas ya anunciadas que hay que hacer".