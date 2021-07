¿Debe volver Johnny Depp a Piratas del Caribe?

MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

Antes de ser obligado a abandonar Animales fantásticos, el spin-off de Harry Potter, su batalla legal con Amber Heard le costó a Johnny Depp su papel en Piratas del Caribe, ya que Disney marcó distancias con la estrella tras cinco películas. Sin embargo, son muchos los fans que han pedido su regreso a la saga, una petición a la que se ha sumado Greg Ellis.

Ellis, quien encarna a Groves, aboga por el regreso del intérprete. "Creo que en Piratas 6... En un mundo ideal, todos los personajes de los que los fans se han enamorado podrán regresar para terminar todo. En última instancia todo se reduce al guion y la historia. Si Jack Sparrow no es la clave, si no es el elemento clave para cerrar una franquicia de miles de millones de dólares, ¿no sería similar a no tener al Capitán Kirk en Star Trek?", explicó Express.

Según los últimos rumores, Disney aún planea rodar una sexta entrega de la saga. Las especulaciones señalan que se trataría de un reboot, similar a lo que hizo Transformers con el lanzamiento de Bumblebee. Poco se sabe del proyecto, excepto que Kaya Scodelario reveló a Screen Rant que tiene contrato para hacer otra película y que estaría interesada en regresar. Por su parte, Bill Nighy también ha expresado el deseo de interpretar al icónico villano Davy Jones una vez más.

Depp perdió un juicio por difamación contra The Sun, periódico que acusó al actor de ser un "maltratador de esposas" a la luz de las acusaciones de su exmujer. Poco después The Hollywood Reporter informó que Disney se había desvinculado del actor. "Disney ya se había alejado del futuro de Depp en Piratas mucho antes del juicio de Reino Unido, incluso si no había cortado los lazos", explicó entonces el medio.