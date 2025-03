DC reescribió el origen de Superman basándose en la ciencia

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

James Gunn promete dar una vuelta de tuerca al Hombre de Acero con su filme sobre Superman, que, protagonizado por David Corenswet, aterrizará en las salas el próximo 11 de julio. Pero lo que, seguramente, muchos fans del Universo DC desconocen es que DC llegó en una ocasión a modificar el origen del personaje en los cómics basándose en la ciencia.

En 2011, DC llevó a cabo un completo reinicio editorial buscando renovar y actualizar a sus héroes más icónicos, y fue bautizado como Los Nuevos 52. El enfoque que querían darle a Superman durante esta etapa fue cambiar su historia para dotarla de una base científica veraz, y para ello recurrieron a toda una autoridad, el célebre astrofísico Neil deGrasse Tyson.

Durante una entrevista con NPR en diciembre de 2012, deGrasse explicó que una de las cosas que hizo fue ayudar al equipo creativo a determinar la ubicación teórica de Krypton. Puesto que el mundo de Superman orbita en torno a una estrella enana roja, Tyson encontró una en la constelación de Corvus, LHS 2520, que se encuentra a unos 27 años luz de la Tierra.

De este modo, Tyson pudo determinar la localización aproximada de Krypton. Tras superar este escollo, el siguiente reto era explicar cómo Kal-El pudo llegar en su nave hasta la Tierra. Una posibilidad era que su cápsula espacial superara la velocidad de la luz, lo cual desafiaba las leyes de la física.

Por lo tanto, la segunda opción, y la más plausible, según concluyeron, fue que atravesara un agujero de gusano, transportándolo instantáneamente al planeta. Así fue como, con la ayuda de Neil deGrasse Tyson, DC Cómics integró estos elementos para dar un mayor realismo y una carga dramática más alta a la trama de Superman en el número 14 de Action Cómics Vol.2.

En esta historia titulada Star Light, Star Bright, Superman visita el Planetario Hayden para colaborar con varios astrofísicos, y cuyo director es el mismísimo Tyson. Durante su investigación no solo localiza Krypton, sino que también puede presenciar el momento de su destrucción.

Don't mean to brag, but Superman once visited my office at the Hayden Planetarium in Metropolis. When I met him, he was very nice to me and my staff.



(Action Comics, Vol 2. No.14) pic.twitter.com/dNDnZua6mH