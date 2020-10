David Hasselhoff será el nuevo Superman en Dark Nights: Death Metal

David Hasselhoff será Superman en la nueva serie de animación de DC - DC / CORDON PRESS - Archivo

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) - Un nuevo e improbable Hombre de Acero está preparado para unirse a DC en la nueva serie de cortos de animación de DC inspirados en la línea editorial Dark Nights: Death Metal. Y es nada menos que David Hasselhoff, protagonista de Los Vigilantes de la Playa y El coche fantástico quien pondrá voz a Superman. DC ha revelado el casting de voces de la próxima serie de cortometrajes animados inspirados en los cómics de Death Metal, que presenta la versión más cañera y con trasfondo musical de los principales personajes de la compañía. Además de Hasselhoff en el papel de Superman, el reparto también incluye al cantante del grupo Black Veil Brides, Andy Biersack como Batman, y a la compositora de rock gótico, doom metal y folk Chelsea Wolfe, que pondrá voz a Wonder Woman. David Hasselhoff will voice Superman in the ‘Dark Nights: Death Metal’ short form animated series



Unas voces de auténtico lujo entre las que destaca el inesperado Hasselhoff -que ya encarnó a The Punisher de Marvel en una mejorable adaptación y que recientemente ya puso música a la gamberra Kung Fury e incluso rapeó para Guardianes de la Galaxia Vol. 2- y que se completa con Charles Fleischer (Quién engañó a Roger Rabbit) como el Joker y el Batman Que Ríe, Jason R. Moore (The Punisher) como The Darkest Knight y el baterista de la banda de glam metal Cinderella, Fred Courney, como The Flash.

Los cortos también contarán con los creadores originales de Dark Nights: Death Metal, y compositores de este estilo musical, Scott Snyder y Greg Capullo, que pondrán voz a Robin King y el Sargento Rock respectivamente.

Dark Nights: Death Metal comienza justo después de la batalla final entre Batman y el Batman Que Ríe (la versión desfigurada y steampunk del Hombre Murciélago), cuando la villana Perpetua se ve liberada de su prisión cósmica. Ante tal amenaza, la Liga de la Justicia tendrá que unirse una última vez a ritmo de metal para salvar no solo el mundo, si no toda la realidad tal y como la conocemos.

Los cortos animados de Dark Nights se estrenarán a través de la página web DCDeathMetal.world y a través del canal de YouTube de DC. La banda sonora, con la voz de Hasselhoff como Superman, estará disponible a principios de 2021.