Daniela Santiago y Marta Nieto replican a los comentarios machistas de los Goya: "Nuestros cuerpos no son para vosotros"

MADRID, 8 Mar. (CulturaOcio) -

Tras los comentarios machistas sobre la apariencia física de algunas de las actrices que asistieron a la ceremonia de los premios Goya que se colaron en la retransmisión en directo de la alfombra roja a través del Facebook de TVE, Daniela Santiago y Marta Nieto, dos de las intérpretes objeto de esos lamentables comentarios, han respondido a los mismos en redes sociales.

"Respecto al vídeo y los comentarios que dicen sobre mí, diré que no soy una prostituta por llevar mi cuerpo marcado de recuerdos y vivencias que forman parte de mí, cada tatuaje que llevo cuenta una historia... un momento, un recuerdo que son tan importantes en mí, que pesan mas que todas las criticas que puedan hacer hacia mi por llevarlos", afirma la protagonista de la serie 'Veneno' en una publicación de Instagram en la que proclama que la vista de lo sucedido "lamentablemente es tan necesario el 8M".

"Para demostrar y pelear por nuestra dignidad. Da igual a lo que te dediques Yo estaba entregando un Goya y por ir tatuada soy una puta y de las que cobran caro... ¡Que vergüenza que los hombres a los que defendemos y entregamos nuestro amor hablen así de nosotras!", exclama Santiago que matiza que es consciente de que "no todos son iguales" pero que aún así "hay mucho que cambiar" y "mucho por lo que seguir peleando". "Soy una mas, una que hoy siente en su piel y su corazón una decepción muy grande", concluye.

Marta Nieto, ganadora del Goya a mejor actriz la pasada edición por su trabajo en Madre y que acudió a la gala como entregadora de uno de los premios, también respondió a través de Instagram a los lamentables comentarios.

"Porque vuestros juicios machistas que nos cosifican y nos comparan en función de vuestros gustos ridículos debería ser algo que os debería avergonzar verbalizar", señala en sus mensajes en los que denuncia que no se trata de "simples comentarios" sino "la muestra de la sociedad en la que vivimos. Del derecho de unos a opinar sin consecuencias y de la obligación de muchas a callar y complacer".

"Nuestros cuerpos no son para vosotros. No son para vuestro deleite, vuestro juicio o para vuestras experiencias Nuestros cuerpos son para nosotras. Cómo queramos vestir, cómo los disfrutemos, cómo los luzcamos o no es asunto nuestro. Para nuestro placer", concluye la actriz.

En un comunicado hecho publico este domingo RTVE lamentó y condenó "profundamente" los comentarios de índole machista que se oyeron por su perfil de Facebook durante la retransmisión de la alfombra roja de la Gala de los Premios Goya y pidió disculpas a las actrices aludidas.

Además, el ente indicó que ya ha abierto un expediente informativo para investigar lo sucedido y que ya ha identificado el punto exacto desde el que se produjeron los "desafortunados" comentarios que se oyeron a través del audio de ambiente (cámara 8, situada en el exterior de hotel donde se realizaba el evento).

"No hay excusa posible para lo sucedido. Radiotelevisión Española pide disculpas a las actrices aludidas y condena sin paliativos el contenido de estos comentarios denigrantes para las mujeres tan alejados del sentir mayoritario de la plantilla de la empresa y, lamentablemente, aún presentes en nuestra sociedad", señaló RTVE.