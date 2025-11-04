Daniel Day-Lewis carga contra Brian Cox y sus críticas a los actores de método: "No sé de dónde coño ha salido eso" - CONTACTO

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

Daniel Day-Lewis, quien tras anunciar su retirada como actor en 2017 regresa a la gran pantalla con Anémona, cinta dirigida por su hijo, se ha visto recientemente envuelto en una polémica sobre las técnicas de los actores de método. Han sido las declaraciones de Bryan Cox, que señaló directamente a Day-Lewis como el responsable de las extremas rutinas interpretativas del que fuera su compañero en Succession, Jeremy Strong, las que han hecho salir a la palestra al protagonista de En el nombre del padre o The Boxer, para desmentir a su colega.

Cox se ha manifestado en contra de las técnicas de los actores de método en varias entrevistas, citando frecuentemente a antiguo colega de Succession como ejemplo de por qué resulta "jodidamente molesto", tal y como expuso en declaraciones a Town & Country.

El año pasado, el actor se refirió también a Strong durante una aparición en Late Night With Seth Meyers, exponiendo su preocupación por lo que la "obsesión por el trabajo" podía causarle, señalando que podía llegar a agotarle, algo que, en su opinión, le había ocurrido a Day-Lewis. "Para mí, Daniel Day-Lewis se agotó a los 55 años y decidió retirarse porque no podía seguir haciendo eso todos los días", expuso.

Ahora, Day-Lewis ha expresado su sorpresa al verse envuelto en el debate de la actuación de método de otro intérprete. "Brian es un actor muy bueno que ha hecho un trabajo extraordinario. Como resultado, se le ha dado una tribuna... de la que no parece tener intención de bajarse. Siempre que quiera hablar del tema, soy fácil de encontrar", señaló en una entrevista concedida a Big Issue.

En cuanto a si el estilo de actuación de Strong fue influenciado por su propio trabajo (algo que sugirió Cox en declaraciones a Variety), ya que este fue su asistente en el pasado, Day-Lewis se mostró rotundo. "Si pensara que durante nuestro trabajo juntos hubiera interferido en su proceso de trabajo, me sentiría consternado", aseguró, añadiendo que, en su opinión, "no fue así". "Así que no sé de dónde coño ha salido eso. Jeremy Strong es un actor muy bueno, no sé cómo hace las cosas, pero no me siento responsable de ninguna manera por eso", sentenció.

Reflexionando sobre la actuación de método, el actor lamentó que se "tergiversaran" las cosas. "No se me ocurre ningún comentarista que haya hablado mal del método y que entienda cómo funciona y cuál es su intención", señaló.

"Se centran en: 'Oh, vivió en una celda de prisión durante seis meses'. Esos son los detalles menos importantes. En todas las artes escénicas, las personas encuentran sus métodos como un medio para alcanzar un fin. Se trata de liberarse a uno mismo para poder presentar a tus compañeros un ser humano vivo y real con el que puedan interactuar. Es muy sencillo", explicó Day-Lewis, exponiendo que le "cabrea todo eso de 'oh, se metió de lleno en el método'". "Invariablemente se asocia a la idea de algún tipo de locura", expresó.